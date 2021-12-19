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屏東比特犬咬死3歲童 潘孟安：待司法判決後朝媒合認養

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣春日鄉本月2日發生比特犬咬死3歲男童，原飼主不願再養，闖禍的比特犬縣府安置在收容中心，比特犬被捕收容後，沒有想像中的兇猛或見人就攻擊，相處時還會撒嬌，動保團體也為這隻比特犬請命。縣長潘孟安今出席「微笑浪浪・中途小站」毛孩回娘家活動時，被媒體問到，這隻比特犬現況，潘孟安說，全案待司法判決後後續評估媒合認養，比特犬攻擊力強，認養人須要有相關知識背景。

潘孟安今說，春日鄉咬死幼童的比特犬，現階段還待司法判決，判決沒有結束時縣府安置在屏東縣公立犬貓中途之家照顧，事後再評估媒合認養，由於比特犬的攻擊性太強，今年發生多起比特犬攻擊事件，農委會也對比特犬飼養有相關的規定，將交給專業人士來認養，不會提供一般民眾來認養。

潘孟安先前就曾說，這隻比特犬安置在收容中心，未來規畫認養，尊重司法調查。

闖禍的比特犬，事發後仍待在原地，屏縣府將比特犬安置在收容中心。記者劉星君／翻攝
闖禍的比特犬，事發後仍待在原地，屏縣府將比特犬安置在收容中心。記者劉星君／翻攝

比特犬 認養 動保團體 潘孟安 屏東縣

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