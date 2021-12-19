影／枋山台1線轎車追撞遊覽車 與上月重大車禍距900公尺

屏東縣台一線北上454公里（台一線海豚灣統一超商對面）今下午1點51分，北上車道發生轎車追撞遊覽車事故，轎車車上共2人，兩人重傷命危，車頭全毀。遊覽車上共45人，遊覽車上無人受傷，肇事原因仍待警方調查。今天發生事故路段跟月前發生重機插入賓士車車禍路段，相距900公尺。

警方指出，今天下午1點51分接獲報案，枋山台1線北上454公里發生轎車與遊覽車事故，轎車駕駛吳姓男子開車，副駕駛一名男子，從台一線南往北行駛，追撞前方遊覽車，遊覽車上共有45人，遊覽車上無人受傷。

轎車撞上遊覽車，轎車駕駛42歲吳姓男子受困車內，消防人員用破壞器材將吳救出後隨即送醫，送往枋寮醫院急救。駕駛吳姓男子，現場沒有生命跡象，雙腳骨折；副駕駛男子意識模糊，左大腿骨折，仍在醫院搶救中。