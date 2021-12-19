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IG按讚領錢當餌 男子網路註冊沒拿到佣金 反丟本金30萬

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市年約30歲黃姓男子上月下旬在網路找工作，收到招人簡訊並要他以LINE聯繫，表示他加入一個群組後，在群組提供的IG上按讚，每次給20元到30元佣金。對方還要他到投資網站註冊領取佣金的帳戶，再以投資獲利慫恿他加碼，先後匯出近30萬元才警覺上鈎被騙，此時錢已拿不回來。

基隆市警察局刑事警察大隊提醒民眾，不要輕易相信社群軟體陌生人訊息，且要謹記「天下沒有白吃的午餐」這句話，尤其不用認真工作就能輕鬆獲利的訊息，常常伴隨著更大的詐騙風險危機。

警方說，近期在社群媒體Instagram、Facebook，常常可以看到許多「用手機就能賺錢」、「在家輕鬆賺錢」、「獲利輕鬆翻倍」的App，或是像點讚專員這樣的職缺，其實都是新型態「線上打工」詐騙手法，提醒求職者小心勿上當。

據了解，黃男上月收到一封「求才信」，他透過LINE與對方聯繫，原以為要約面試或考核，沒想到對方直接邀他加入公司群組，告知只要在公司指定的IG上按讚，每按一個讚就可獲得20到30元的報酬。他加入後不久，就看到群組內有「同事」貼出收到6000到7000元傭金的訊息。

詐騙集團跟黃男說，工作按讚賺錢非常容易，但公司因為金流問題，必須透過投資網站發給他報酬，要求他先網站註冊，最低儲值金額是1萬元。黃依照指示開後後，隔2天投資網站帳面就顯示有獲利，誘使黃男繼續加碼，一周內陸續匯款8次共近30萬元。

黃男還在因投資獲利感到開心，但不久竟被通知在投資網站的帳號遭凍結，他與網站提供的窗口聯繫，對方要求他再加碼才能解除封鎖，才驚覺有問題並報案。

黃姓男子上網找到按讚就能領取傭金的工作，掉入詐騙陷阱，到投資網站註冊，平白損失近30萬元。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子上網找到按讚就能領取傭金的工作，掉入詐騙陷阱，到投資網站註冊，平白損失近30萬元。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 警察

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