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轎車衝進后里麵店老闆受困受傷 駕駛輕傷拒送醫警帶回

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

無妄之災，台中市后里區一家麵店今天下午被一輛轎車撞進，老板被夾在隔間牆間，消防隊員破壞牆救出他，送醫治療，駕駛輕傷拒絕就醫，員警將他帶回派出所調查肇事原因中，據了解，肇事駕駛疑似酒駕

台中市消防局今天下午3點42分獲報，后里區甲后路有人受傷需救援，派遣后里、豐原分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、人員11人前往搶救。

消防隊員到場發現，一輛轎車衝撞進路邊的麵食館，店家老闆受困，消防隊員使用橇棒將隔間牆破壞後，順利將傷者脫困，50歲傷者肢體多處外傷，意識清楚，送往衛福部豐原醫院治療。

肇事駕駛輕傷拒絕送醫，由員警帶回派出所，據了解，駕駛疑似酒駕，現場民眾議論紛紛，都說老板很倒楣，有民眾在地方社群臉書說，轎車肇事前，曾看到該車從加油站出發後行車過程很奇怪，「瘋瘋顛顛」的，好幾次差點撞上別車又在路口闖紅燈，後來就看到撞進店內，多人在臉書回應「太扯了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中后里區一家麵店今天下午被轎車衝進，老板受困受傷，被消防隊員救出送醫。圖／取自記者爆料網
台中后里區一家麵店今天下午被轎車衝進，老板受困受傷，被消防隊員救出送醫。圖／取自記者爆料網

酒駕 台中市 救護車

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