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機車闖紅燈險撞高雄輕軌 正好被警撞見開罰

中央社 / 高雄19日電

高雄市今天中午一輛機車闖紅燈，險與輕軌發生擦撞，讓坐在車內乘客看得驚呼連連；正好當時附近有一名停等紅燈的員警目睹騎士違規，立刻追上前攔車，並依法開單告發。

高雄輕軌今年至今已發生11起違規擦撞輕軌事故，今天上午11時33分許，又發生一件機車闖紅燈，險些與輕軌擦撞事故，讓車上乘客看了捏一把冷汗。

高雄輕軌16日起新增C18鼓山、C19馬卡道及C20台鐵美術館等3站，並開放民眾免費搭乘至明年1月2日；上午11時33分許，一輛載滿乘客的輕軌列車行經鼓山二路與北斗街口，與一輛闖紅燈機車擦身而過，險些撞上。

驚險過程被車上一名陳姓乘客拍下放上網，影片顯示，機車快速穿越輕軌軌道，隨後響起一陣喇叭聲，車內乘客看到這驚險一幕，驚呼連連。正好路口還有一名員警在停等紅燈，見狀立刻追上前攔車。

轄區鼓山分局發布新聞稿表示，這名攔車的員警是鼓山派出所警員黃俊偉，行經鼓山二路與北斗街口停等紅燈時，發現對向一名19歲沈姓機車女騎士闖紅燈，隨即趨前攔查，並依道路交通管理處罰條例告發，沈女將面臨新台幣3600元至1萬800元罰鍰，員警也勸導沈女遵守交通規則。

高雄輕軌 美術館

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