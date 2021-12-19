派出所長為公投出勤跌落水溝亡 盧秀燕慰問家屬

台中市烏日警分局麗水派出所長林木火昨天因選舉勤務未到，經尋找才發現他騎機車意外跌落水溝不治。市長盧秀燕今前往殯儀館慰問家屬，她表示，極為不捨，市府會全力協助家屬料理後事。

烏日警分局長楊川表示，雖然林木火17日是表定輪休，但因公投將至，下午仍至分局參加「全國公民投票安全維護勤務勤前教育」，並在勤教結束後返回所內，向同仁轉達執勤重點，而後晚間還騎乘偵防機車外出巡視轄區，後經民眾發現已不幸身亡，同仁都極為不捨。

盧秀燕見到林妻時眼眶泛淚、緊握著林妻的手，不捨地說「我們是一家人，妳不是孤單的」，林木火所長備受同仁肯定，這次發生意外，讓人不捨，警察同仁很團結溫暖，全力協助處理後事，請林妻安心。

盧秀燕說，為了讓往生的先生安心，請林妻一定要把自己照顧好。林家兩個兒子，小兒子就讀高三，剩半年即將考大學，現在正是關鍵時期，盧秀燕也鼓勵林妻為母則強，盼讓兒子安心念書、順利考上大學，讓在天上的林木火不會掛心。