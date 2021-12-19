新北雲仙樂園驚傳蜂螫！工人3分鐘倒地抽蓄吐白沫 CPR無大礙
新北市烏來區雲仙樂園傳出蜂螫事件，林姓男子今天早上在樂園別墅區施工，休息時突然口吐白沫、倒地不斷抽蓄，身旁同事見狀大呼「出事了」，立刻請樂園員工打119。送醫途中林男一度失去呼吸心跳，所幸救護員緊急實施CPR救回一命，目前已無生命危險。
據了解，林男（41歲）是屋頂鋼架工人，今天早上11點多在雲仙樂園別墅區的小木屋製作屋頂浪板，施工期間休息時，他向同事說「剛剛我好像被昆蟲咬到了」，結果不到3分鐘，林男就應聲倒地、口吐白沫不斷抽蓄。
由於雲仙樂園只能用「纜車」進出樂園，林男同事立刻通報園區員工打119，同時用擔架將林男搬到纜車處、火速載下山，救護人員趕抵，緊急將他送新店慈濟醫院救治。
送醫途中，林男一度沒有呼吸心跳，幸好救護員及時給予抗癲癇藥物，並對他CPR，林男慢慢恢復生命跡象。林男目前留院觀察中，生命無大礙、但仍陷入昏睡。
雲仙樂園表示，經初步了解，園區內並沒有發現明顯的虎頭蜂窩，但有時候會有虎頭蜂飛來，事後將配合動保處清查是否有虎頭蜂窩，以策安全。
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