三重民宅冒濃煙 寵物加熱燈釀禍

落實「5不1沒有」遠離火災！今天上午近12時許，新北市三重區仁愛街民宅竄出大量濃煙，警消獲報迅趕抵速撲。經殘火處理發現，起火點原是寵物箱加熱燈所致。對此，新北市政府消防局呼籲民眾，應落實「5不1沒有」原則，就能遠離火災。

據了解，這起火警發生在今天上午11時47分許，新北市三重區仁愛街一棟社區大樓11樓，突然竄出大量濃煙，附近住戶驚見趕緊通報警消到場灌救，新北市消防局獲報派員迅速趕抵，隨即爬逃生通道上樓，並使用使用室內消防栓將火撲滅。

事後，警消殘火處理，發現起火點是該戶，客廳放置寵物烏龜箱加熱燈引燃所致，初估燃燒面積約1平方公尺，確切起火原因，仍待火調人員調查釐清。對此，新北市消防局提醒，民眾應落實「5不1沒有」的原則，才能遠離電器火災的威脅。

消防局解釋，所謂「5不1沒有」的原則，首先一不，民眾用電不超負載，不在同插座或延長線上連接過多高功率電器。二不，電線不綑綁折損，電線若綑綁使用或受重壓、擠壓，致電線內部銅線斷裂，易造成通電高熱而起火燃燒。三不，插頭不潮濕汙損，民眾要檢查插頭有無潮濕、焦黑、綠鏽或積塵，避免積汙導電，造成短路著火。

至於四不，則是電源插座不長插，電器未開機但安插在插頭上，仍有發生火災疑慮，建議電器不使用時應拔掉電源，也能節省電費。另外，拔插頭時應手握插頭取下，不可拉扯電線，避免造成內部銅線斷裂。最後五不，則是電器周圍不放可燃物，避免因接觸熱或電線短路後引燃。