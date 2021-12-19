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台北馬7跑者胸悶、氣喘、昏迷 醫師指3狀況導致
2021台北馬拉松今清晨自北市府前廣場開跑，台北市政府統計，有7名跑者6男1女因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手突然癱軟倒地昏迷為OHCA狀態，所幸已全恢復生命跡象，送醫觀察。北市聯合醫院中興院區急診科醫師陳欣伶指出，有三種情況會有上述問題，並提醒運動前暖身運動要做足。
今年台北馬有7名跑者有胸悶、氣喘，甚至昏迷OHCA情況，陳欣伶表示，本身為高風險族群者如60歲以上長者、有三高者（高血壓、高血糖、高血脂）、常抽菸者（因抽菸與心血管相關性很高），這類民眾在做高耗氧運動時就需多加留意。
容易被忽略的家族病史，或本身有一些心臟問題如主動脈狹窄、肥厚心肌病變，進行高耗氧運動時，若超過心臟負擔就會出現風險；另為氣候關係，這幾天寒流來襲，天氣相對濕冷，跑者一開始的暖身不足、自身保暖不夠，恐讓血管調節有狀況，激發心血管緊急問題；天氣炎熱也會有狀況，但就與脫水比較有關。
運動員因運動激烈，猝死亦時有所聞，陳欣伶提醒，跑者在跑步的過程中，若發生身體不適的狀況千萬不要勉強，很多運動員都有「完賽」的心態，認為只要自己再堅持一下下就可以，但這個「再堅持一下下」恐讓身體負擔不了，強調有狀況就該停下來，比賽一直都有，但身體只有一個。
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