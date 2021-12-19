女騎士「沒按煞車」直闖輕軌 員警直擊攔停「你完了」

高雄19歲沈姓女子今早11時33分許，騎機車經過鼓山二路與北斗街口，正巧一輛輕軌駛過，沈女卻未煞車闖越鐵軌，險些被輕軌撞上，整個過程被在場警員目擊，追上沈女頻喊「你完了」、「你完了」，隨即依道路交通管理處罰條例告發，沈女面臨3600至1萬800元罰鍰。

高雄輕軌16日起新增C18鼓山、C19馬卡道以及C20台鐵美術館等三站，即日起開放民眾免費試乘。陳姓民眾今早搭乘輕軌體驗，列車行經鼓山二路與北斗街口時，正巧目擊沈女騎機車闖越鐵軌畫面，列車車頭險些撞上沈女。

當時鼓山派出所所警員黃俊偉巡經北斗街口，見沈女不顧輕軌通過燈號亮起，直接闖越車頭，隨即迴轉鳴笛上前攔停，沈女見警察追上來，才知道闖下大禍，頻頻對著黃員道歉「對不起，我沒按到剎車啦」。