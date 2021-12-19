華僑流落桃園街頭翻車廂被逮 法辦後...暖警合資幫助他
寒流來襲，卻吹出人性溫暖一面，桃園市一名流浪街頭的韓國華僑，昨晚在飢寒交迫下翻找路邊機車車廂，被警方依竊盜罪嫌移送法辦，並通報社會局；承辦員警同情他長年撿資源回收度日，舉目無親，自掏腰包為他購買食物果腹，又湊出1000元資助他，希望暫時緩解他的燃眉之急，順利度過寒冬。
龜山警分局指出，坪頂派出所員警昨天晚上9時許執行巡邏勤務，經過文三三街時發現兩名男子在路邊爭執，便上前盤問，得知是趙姓老翁（60歲）因飢寒交迫，身上又沒有錢可以購買食物果腹，剛好看到路邊機車行李箱沒蓋好，才心生歹念翻找車內物品尋覓金錢，正好剛好被出來的車主看見。
警方調查，趙姓老翁是韓國華僑，16歲時來台定居，原本家庭小康，但在父母過世後工作屢受挫，在台也沒有其他親人，加上長年失業無經濟來源，最終流浪街頭，依靠四處撿拾回收物維生，昨晚適逢寒流來襲，飢寒交迫之際才犯下錯誤。
由於趙男涉嫌竊盜未遂，屬非告訴乃論，龜山警方已依法移送檢方偵辦，但偵辦員警同情他生活困頓，便自掏腰包購買便當、麵包給他果腹，又與同事湊出1000元盼能緩解燃眉之急；坪頂派出所事後也通報市府社會局，希望能協助他度過寒冬。
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