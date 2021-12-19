SUP立式划槳國際賽愛河登場 陽光女警衝第一摘冠

2021高雄SUP立式划槳國際邀請賽日前登場，鹽埕分局五福四路派出所女警許雅筑，參加繞標充氣板女子組，以2分7秒佳績奪下金牌，她將奪冠歸功於警察工作培養的體力與耐力，分局長蔡鴻文也肯定許雅筑勤餘培養興趣，幫分局爭光。

許雅筑從警約4年，2017年警察特考班結訓後，就分發至五福四路派出所服務；外型陽光的她熱愛水上運動，在踏入警職前，還曾擔任過游泳教練，是分局知名的水上運動好手。

由於鹽埕分局轄區鄰近愛河，前年8月1名女子意外落水，在河道中載浮載沉，許雅筑眼見情況緊急，自告奮勇讓岸上警消拉住她的腳，以「倒栽蔥」方式硬是將落海女子拉出水面。

被救起的女子四肢癱軟，一度意識模糊，她立即施以CPR急救，順利讓她撿回一命，英勇救人還被前局長李永癸公開表揚。

熱愛水上活動的許雅筑，平時還會參加SUP立式划槳活動，日前高雄SUP立式划槳國際邀請賽在愛河畔登場，許利用勤餘時間參加，原本是想低調參賽，但比賽地點剛好在派出所轄區，正好被擔任安全維護的同事看到，在岸邊替她加油打氣，而許雅筑也發揮平時訓練成果，在繞標充氣板女子組拿下冠軍。