移民署舉辦公益兒童舞台劇 近千名新住民同歡

移民署新住民發展基金補助的公益活動「阿波菲斯-環遊世界『新』冒險」兒童舞台劇，昨天晚上在新北市土城綜合運動場熱鬧開演，吸引近千名新住民人口參與。移民署長鐘景琨說，我國正在積極開發東協市場，會說東南亞語的新住民和其子女，將是未來新南向政策的重要發展助力。

為了推廣國際觀與尊重包容各國文化，移民署規劃公益兒童舞台劇「阿波菲斯-環遊世界『新』冒險」，免費開放給新住民參加。劇情主要描寫外星人「阿波菲斯」與地球人「球球」奇妙巧遇，接著外星人和地球人帶著孩子們從八大行星到地球七大洲，體驗世界各國文化，結合了地理知識與冒險探索的元素。

移民署表示，此劇本是有30年教學經驗的「圓園方坊」劇團團長方綉媚女士所編，方女士在教學生涯中，深刻觀察孩子間的互動，融入各國文化、語言完成劇本，句句都是孩子聽得懂的笑點，活動從頭到尾笑聲不斷。

移民署指出，舞台劇演員全都來自「社團法人新北市國際兒童教育協會」所屬的托嬰中心老師、家長及小朋友，活動期間，他們邀請現場的大朋友、小朋友一起合唱「阿波菲斯洗手進行曲」，讓新住民擁有親子團聚的美好回憶；活動當晚，立法委員吳琪銘，和新北市議員林銘仁也都到場同歡。

移民署表示，政府很重視新住民家庭照護和服務政策，如新住民就業、人才養成和新住民二代培力，希望他們能在台灣安居樂夜。移民署補充，他們有辦理新住民及其子女海外培力計畫、國內培育營、築夢計畫、獎助（勵）學金計畫等，期望新住民的多元文化背景在台扎根，發展語言及文化上的優勢，成為我國的國際人才。