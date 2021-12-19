公投選舉前夕超商遇搶 花蓮警察迅速逮人

花蓮市一家超商員工昨天清晨在店外整理貨物時，突遭1名男子以辣椒水噴灑後進入櫃檯內欲搜括現金，但因打不開收銀機倉惶逃離，正逢公投選舉當天，警方全力查緝逮捕犯嫌。

花蓮警分局今天表示，接獲民眾報案後，立即與刑警大隊、鑑識科成立聯合專案小組全力緝凶，因犯嫌相當狡猾，逃逸期間不斷變裝與繞路，企圖混淆警方偵辦方向。

在警方鷹眼小組努力調閱周邊監視器分析比對下，順利掌握涉嫌人身分。並在今天上午7時許，於花蓮市中正路附近一處巷弄內將犯嫌拘提到案，全案依刑法強盜罪嫌移送偵辦。

經查這名犯嫌曾於民國110年5月間，在台南地區另涉一件持刀搶奪案，且逮捕時在犯嫌身上查獲刀或及辣椒水，有反覆犯罪之虞，提請台灣花蓮地方檢察署檢察官將向法院聲請羈押。

花蓮警分局指出，由於案件發生時正逢公民投票選舉日前，大量警力投入相關公投選舉選票護送、清點等安維工作，在維護選舉安全之餘，同時兼顧刑案偵辦，在專案小組全力查緝下，迅速緝獲犯嫌，逮捕到案。

警方特別呼籲，超商員工深夜期間如果遇到惡意攻擊者，脫離、保持安全距離及大聲求援、報警，都可以讓傷害降到最低，警方也將持續加強犯罪預防與打擊不法。