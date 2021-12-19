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高雄澄清湖驚見身穿紅衣的女浮屍 死者身分待查

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄鳥松區澄清湖今天中午發現一具年約60歲的女性浮屍，漂浮在靠近大埤路、環湖路口的觀景台，民眾見狀，嚇得立刻報警；警方獲報到場，將遺體打撈上岸，初步排除他殺，身份待查，死亡原因仍待釐清。

仁武警分局大華派出所今天中午11時15分許，接獲民眾通報稱，澄清湖靠近大埤路、環湖路口的觀景台附近發現一具浮屍；警方派員到場，初步勘驗，死者為年約60歲的女性，身穿紅色羽絨外套，紫色長褲，身份待查，詳細死因仍待釐清。

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高雄鳥松區澄清湖今天中午發現一具年約60歲的女性浮屍，漂浮在靠近大埤路、環湖路口的觀景台。記者陳弘逸／翻攝
高雄鳥松區澄清湖今天中午發現一具年約60歲的女性浮屍，漂浮在靠近大埤路、環湖路口的觀景台。記者陳弘逸／翻攝
高雄鳥松區澄清湖今天中午發現一具年約60歲的女性浮屍，漂浮在靠近大埤路、環湖路口的觀景台。記者陳弘逸／翻攝
高雄鳥松區澄清湖今天中午發現一具年約60歲的女性浮屍，漂浮在靠近大埤路、環湖路口的觀景台。記者陳弘逸／翻攝

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