台北馬拉松7跑者昏迷倒地 北市：已恢復生命跡象
2021台北馬拉松今天清晨自北市府前廣場開跑，陸續傳出有跑者身體不適送醫，體育局表示，計有7名跑者6男1女因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手為OHCA狀態，體育局也正將持續追蹤跑者狀況，並至醫院探望關心。
體育局表示，計有7名跑者6男1女因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手為OHCA狀態，經賽事醫護組緊急處理已經恢復生命跡象，並後送鄰近醫院，留院觀察中。
2021台北馬拉松於今天上午開跑，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、活動大使盧彥勳等代表鳴槍。自上午8時10分北市消防局接獲第一起通報，一名年約30歲的男性跑者於中山北路、農安路口時突然癱軟倒地；相隔20鐘後，圓山派出所美術館前也有男性跑者突昏厥失去生命跡象；9時12分南京東路與光復北路口也傳出一名年約20歲男跑者倒地，當下已無心跳。體育局表示，目前皆已恢復心跳，仍在院觀察中。
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