台北馬拉松7跑者昏迷倒地 北市：已恢復生命跡象

2021台北馬拉松今天清晨自北市府前廣場開跑，陸續傳出有跑者身體不適送醫，體育局表示，計有7名跑者6男1女因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手為OHCA狀態，體育局也正將持續追蹤跑者狀況，並至醫院探望關心。

體育局表示，計有7名跑者6男1女因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手為OHCA狀態，經賽事醫護組緊急處理已經恢復生命跡象，並後送鄰近醫院，留院觀察中。