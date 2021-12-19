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日客運將桃園路邊吵翻 警秀一波日文解誤會「沒繞路」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市昨天有計程車司機與日籍乘客在路邊爭吵，雞同鴨講引起民眾注意並報警；警方了解是乘客質疑司機繞路，不願意多付車資，但司機則說都是依導航行駛，也避開堵車路段，所幸派出所所長熟習日文，居中協調後終於化解誤會，在乘客補足車資後讓兩人握手言和。

桃園警分局指出，景福派出所昨天下午4徐許獲報，稱一名計程車司機跟客人在路旁爭吵，巡邏員警立即趕往現場處理。

警方到場，只見兩人雖語言不通卻吵得面紅耳赤，立即介入瞭解。計程車司機李姓男子表示，日客搭車到達目的地後，車資為625元，自己只收620元，對方不知為何卻比手畫腳嫌貴，只願支付500元，疑似指責他繞路加價。

李男表示，自己都是依導航地圖行駛，為節省客人時間及費用，還避開堵車路段，停車時也只收整數，錢少收倒沒關係，但被斥責刻意繞路，實在氣壞。

乘客川田先生則出示單據指，早上搭車費用才495元，下午搭車卻多出125元，再用手劃圈質疑司機繞路，隨後兩人又雞同鴨講吵起來。

員警將兩人帶返內，所長吳政哲平時有在學習日語，正好協助兩人溝通。原來川田先生也不覺得錢是問題，而是不滿司機態度，經吳翻譯並說明雙方立場，兩人才發現是語言不通引發誤會，經川田先生自願補足差額、兩人握手言和，事件圓滿落幕，也對員警熱忱協助表達謝意。

日籍男子搭乘計程車，以為司機繞路，兩人在路邊雞同鴨講爭吵起來，經熟習日語的所長吳政哲居中協調，順利化解誤會。記者楊湛華／翻攝
日籍男子搭乘計程車，以為司機繞路，兩人在路邊雞同鴨講爭吵起來，經熟習日語的所長吳政哲居中協調，順利化解誤會。記者楊湛華／翻攝

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