台南資深警察志工服務18年榮退 開心獲贈紀念背心
台南市警五分局志工中隊副中隊長李添財、總務胡興旺，今年12月退休，市警五分局長洪頂力、志工中隊中隊長蔡登雲及行政組組長鄭丁焄，昨天傍晚前往兩人家中 ，致贈琉璃獎牌及紀念背心，感謝他們多年來協勤地方治安 。
志工副中隊長李添財73歲，總務胡興旺74歲，兩人從市警五分局志工中隊自2004年創隊即加入。紀念背心上留有分局長、2位副分局長、各單位主管及中隊長手寫簽名，代表分局及志工中隊對他們18年來所付出的感謝。
洪頂力準備象徵「萬事如意、萬事順心、萬事大吉、萬壽無疆、萬事亨通、萬里鵬翼」的「6萬鈔票」煎餅禮盒，藉此獻上警分局滿滿的祝福。
洪頂力表示，五分局志工中隊自2004年創隊迄今，計有77名隊員在忙碌自身工作之餘，志願騰出時間至分局協助警察，負責民眾至派出所報案時的情緒安撫、心理關懷、接待及引導；協助照護迷童、失智老人；因為有這些志工夥伴的參與，讓進出派出所的民眾感受到親切與溫暖，有效提升員警為民服務的品質與行政效能，對於志工夥伴的無私付出，表示感謝。
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