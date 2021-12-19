台南資深警察志工服務18年榮退 開心獲贈紀念背心

台南市警五分局志工中隊副中隊長李添財、總務胡興旺，今年12月退休，市警五分局長洪頂力、志工中隊中隊長蔡登雲及行政組組長鄭丁焄，昨天傍晚前往兩人家中 ，致贈琉璃獎牌及紀念背心，感謝他們多年來協勤地方治安 。

志工副中隊長李添財73歲，總務胡興旺74歲，兩人從市警五分局志工中隊自2004年創隊即加入。紀念背心上留有分局長、2位副分局長、各單位主管及中隊長手寫簽名，代表分局及志工中隊對他們18年來所付出的感謝。

洪頂力準備象徵「萬事如意、萬事順心、萬事大吉、萬壽無疆、萬事亨通、萬里鵬翼」的「6萬鈔票」煎餅禮盒，藉此獻上警分局滿滿的祝福。