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台北馬拉松4跑者昏迷癱軟倒地 3人救回、1人還在搶救
2021台北馬拉松今天清晨自北市府前廣場開跑，不過截至上午10點，已發生4名跑者身體不適，其中3名跑者經緊急搶救，已恢復生命徵象，不過還有1例參加半馬的跑者，跑到一半突然昏迷、沒有呼吸心跳，現在還在搶救當中。
台北馬拉松今天開跑，不過起跑不久，今天上午8時多，一名年約30多歲男性跑者經過農安路口時，突然倒地，現場工作人員緊急上前查看，男子已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後，男子現在已恢復生命徵象，仍在院觀察中。
另外，上午9點多，南京東路、光復北路口也傳出有一名年輕跑者昏厥倒下。北市體育局表示，目前應變中心通報截至上午10點左右，有4位跑者出現身體狀況，包括有跑者突然出現身體不舒服，也有跑者突然倒地昏迷，目前有3人緊急送醫搶救後，已恢復生命徵象，不過還有1例參加半馬的跑者，也是跑到一半，突然昏迷沒有呼吸心跳，現在還在搶救中。
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