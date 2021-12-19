台北馬拉松4跑者昏迷癱軟倒地 3人救回、1人還在搶救

2021台北馬拉松今天清晨自北市府前廣場開跑，不過截至上午10點，已發生4名跑者身體不適，其中3名跑者經緊急搶救，已恢復生命徵象，不過還有1例參加半馬的跑者，跑到一半突然昏迷、沒有呼吸心跳，現在還在搶救當中。

台北馬拉松今天開跑，不過起跑不久，今天上午8時多，一名年約30多歲男性跑者經過農安路口時，突然倒地，現場工作人員緊急上前查看，男子已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後，男子現在已恢復生命徵象，仍在院觀察中。