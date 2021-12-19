快訊

台北馬拉松4跑者昏迷癱軟倒地 3人救回、1人還在搶救

蔡英文上午密會黨政大咖 公投大勝後討論縣市合併升格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北馬拉松4跑者昏迷癱軟倒地 3人救回、1人還在搶救

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

2021台北馬拉松今天清晨自北市府前廣場開跑，不過截至上午10點，已發生4名跑者身體不適，其中3名跑者經緊急搶救，已恢復生命徵象，不過還有1例參加半馬的跑者，跑到一半突然昏迷、沒有呼吸心跳，現在還在搶救當中。

台北馬拉松今天開跑，不過起跑不久，今天上午8時多，一名年約30多歲男性跑者經過農安路口時，突然倒地，現場工作人員緊急上前查看，男子已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後，男子現在已恢復生命徵象，仍在院觀察中。

另外，上午9點多，南京東路、光復北路口也傳出有一名年輕跑者昏厥倒下。北市體育局表示，目前應變中心通報截至上午10點左右，有4位跑者出現身體狀況，包括有跑者突然出現身體不舒服，也有跑者突然倒地昏迷，目前有3人緊急送醫搶救後，已恢復生命徵象，不過還有1例參加半馬的跑者，也是跑到一半，突然昏迷沒有呼吸心跳，現在還在搶救中。

2021台北馬拉松今天清晨在台北市市民廣場前開跑。記者余承翰／攝影
2021台北馬拉松今天清晨在台北市市民廣場前開跑。記者余承翰／攝影

延伸閱讀

路跑／台北馬拉松開跑 柯文哲拚2022年拿到白金標籤

路跑／2021台北馬拉松登場 盧彥勳為選手加油

「台北馬」明登場！ 低溫下探10度 降雨機率低

賽前情報／2021台北馬拉松點將錄

相關新聞

台北馬拉松4跑者昏迷癱軟倒地 3人救回、1人還在搶救

2021台北馬拉松今天清晨自北市府前廣場開跑，不過截至上午10點，已發生4名跑者身體不適，其中3名跑者經緊急搶救，已恢復...

轆轆溫泉二人失聯 深潭拍到疑似人影 今判讀

兩名山友日前在台東縣海端鄉轆轆溫泉遭急流沖走第六天，消防局搜救人員昨天利用水下攝影機在意外發生處附近的深潭發現疑似人形影...

獨／危樓該拆卻未處理釀火災 議員批：對中市府很失望

台中市北屯區1處違建今晚發生火警，消防隊獲報趕往現場搶救，約1小時後撲滅火勢，起火原因待查；議員沈佑蓮趕到現場關心表示，...

台南市安平區帽子店失火鐵皮屋付之一炬

台南市安平區古堡街一間帽子店，今天晚上約1O點突然起火燃燒，火勢猛烈將一層樓鐵皮屋付之一炬，火勢在半小時後控制，起火原因...

台中晚間違建大樓火警 里長：超過25年的不定時炸彈

台中市北屯區1處連棟空屋於今晚發生火警，消防隊獲報後趕往現場搶救，由於屋內堆放著大量垃圾雜物，火勢已全面燃燒，約1小時火...

孫女陪阿嬤投票走失 桃園警找到人寒風警外套暖童心

桃園市6歲林姓女童今天下午跟外婆到平鎮投公投票，沒想到趁外婆進投開票所時，跑到對面公園玩耍卻迷路，一人在寒風中邊哭邊喊外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。