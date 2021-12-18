獨／危樓該拆卻未處理釀火災 議員批：對中市府很失望

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市北屯區1處違建今晚發生火警，消防隊獲報趕往現場搶救，約1小時後撲滅火勢，起火原因待查；議員沈佑蓮趕到現場關心表示，這是棟「違樓」，也是棟「危樓」，都發局也已發文本月9日要拆除，怎麼沒拆？如今引發大火，痛批市府螺絲鬆了。

台中市國民黨籍議員沈佑蓮氣憤地提到，該棟違建已經在地方25年了，是棟「違樓」，也是棟「危樓」，但無人管理，時常遭不肖民眾堆積滿滿垃圾，雖然過去曾找清潔隊整理，但治標不治本，多次在業務質詢時，要求市府相關單位介入處理，還給地方民眾一個安心的居住環境。

沈佑蓮指著貼在一旁的都發局公告表示，城中城事件發生後，希望市府能盡快處理這棟「不定時炸彈」，都發局在這個月1日發出公文，表示將在9日前往拆除，如今都已經18號了，怎麼一點處理的跡象都沒有？痛批盧秀燕市府是不是螺絲鬆了？

沈表示，過去也曾與相關單位提議，若暫時無法拆除，也可在其外圈圍起鐵皮圍籬，一方面可防止遭丟垃圾堆積、二方面也可防止遊民或一般民眾闖入，除了擔心他們自身安全外，就是不希望看到如今晚的火警發生，如今任何作為都沒有，我真的相當失望，也是不被市民所接受的。

沈佑蓮強調，附近民眾對此棟危樓感到相當擔心，它沒有門禁，會發生甚麼事情不知道，如今發生大火，市府團隊對這種事情敏感度不夠，非常不滿意。

台中市消防局表示，現場為空屋，到場時已全面燃燒，其旁有民宅，加強防護並佈線出水搶救，現場建築物結構為4樓鐵皮建築物，無人員傷亡，燃燒面積約60平方公尺、財物損失及起火原因待查。

台中市都發局已在本月初發文，表示將於9日拆除該違樓，至今已經18日，市府團隊遲遲未有動作，一旁拆除公告上原本也該明確寫上施工日期，卻遭用奇異筆改寫上「近日」。記者劉柏均／攝影
台中市都發局已在本月初發文，表示將於9日拆除該違樓，至今已經18日，市府團隊遲遲未有動作，一旁拆除公告上原本也該明確寫上施工日期，卻遭用奇異筆改寫上「近日」。記者劉柏均／攝影
當地里長許勝雄提到，該樓無人管理，持續遭不肖民眾丟棄垃圾、廢棄木材及報廢車等雜物，過去曾經請清潔隊來清理，但仍難阻止，久而久之也成為了地方的頭痛問題。記者劉柏均／攝影
當地里長許勝雄提到，該樓無人管理，持續遭不肖民眾丟棄垃圾、廢棄木材及報廢車等雜物，過去曾經請清潔隊來清理，但仍難阻止，久而久之也成為了地方的頭痛問題。記者劉柏均／攝影
台中市都發局已在本月初發文，表示將於9日拆除該違樓，至今已經18日，市府團隊卻遲遲未有動作，引發大火造成居民恐慌，議員沈佑蓮痛批：「市府是不是螺絲鬆了？」記者劉柏均／攝影
台中市都發局已在本月初發文，表示將於9日拆除該違樓，至今已經18日，市府團隊卻遲遲未有動作，引發大火造成居民恐慌，議員沈佑蓮痛批：「市府是不是螺絲鬆了？」記者劉柏均／攝影
台中市北屯區1處連棟空屋於今晚發生火警，消防隊獲報後趕往現場搶救，由於屋內堆放著大量垃圾雜物，火勢已全面燃燒，約1小時火勢撲滅，無人員受傷，起火原因待查。記者劉柏均／攝影
台中市北屯區1處連棟空屋於今晚發生火警，消防隊獲報後趕往現場搶救，由於屋內堆放著大量垃圾雜物，火勢已全面燃燒，約1小時火勢撲滅，無人員受傷，起火原因待查。記者劉柏均／攝影

台中市 違建

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