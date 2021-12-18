台南市安平區帽子店失火鐵皮屋付之一炬
台南市安平區古堡街一間帽子店，今天晚上約1O點突然起火燃燒，火勢猛烈將一層樓鐵皮屋付之一炬，火勢在半小時後控制，起火原因待進一步調查釐清。
台南市消防局救災救護中心今天晚上IO點3O分接獲多通民眾報案電話，位於安平區古堡街有店家失火。
安平等消防分隊到場，看到一樓鐵皮屋冒出明火，擔心延燒到鄰宅，請求支援，永華及安南等分隊陸續到場，出水線滅火，消防局共出動31車，警義消9O人，火勢在3O分鐘後控制。
當地安平區城王里里長黄景星說，起火戶帽子店內堆放帽子雨傘等易燃物，帽子店晚上7點多就結束營業，店內2桶瓦斯桶已被人移出，可能是電線走火引起，裡面沒有人。
台南市消防局說，至於火災發生真正原因，待火災調查科人員進一步調查。
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