台南市安平區帽子店失火鐵皮屋付之一炬

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

台南市安平區古堡街一間帽子店，今天晚上約1O點突然起火燃燒，火勢猛烈將一層樓鐵皮屋付之一炬，火勢在半小時後控制，起火原因待進一步調查釐清。

台南市消防局救災救護中心今天晚上IO點3O分接獲多通民眾報案電話，位於安平區古堡街有店家失火。

安平等消防分隊到場，看到一樓鐵皮屋冒出明火，擔心延燒到鄰宅，請求支援，永華及安南等分隊陸續到場，出水線滅火，消防局共出動31車，警義消9O人，火勢在3O分鐘後控制。

當地安平區城王里里長黄景星說，起火戶帽子店內堆放帽子雨傘等易燃物，帽子店晚上7點多就結束營業，店內2桶瓦斯桶已被人移出，可能是電線走火引起，裡面沒有人。

台南市消防局說，至於火災發生真正原因，待火災調查科人員進一步調查。

台南市安平區古堡街帽子店失火，消防人員出水滅火。記者黄宣翰/攝影
台南市安平區古堡街帽子店失火，消防人員出水滅火。記者黄宣翰/攝影

台南 火災

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