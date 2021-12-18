台中晚間違建大樓火警 里長：超過25年的不定時炸彈

台中市北屯區1處連棟空屋於今晚發生火警，消防隊獲報後趕往現場搶救，由於屋內堆放著大量垃圾雜物，火勢已全面燃燒，約1小時火勢撲滅，無人員受傷，起火原因待查。

台中市北屯區旱溪西路三段上，今晚有棟建物起火燃燒，現場堆滿大量垃圾等易燃物，導致火勢相當猛烈，冒出陣陣黑煙，消防隊員於19時許獲報後，隨即趕往現場搶救，約1小時後撲滅火勢，無延燒至鄰近住家，但現場仍持續冒煙悶燒，消防隊持續灑水降溫，約晚上22時，確認火場內狀況安全無虞，沒有人員傷亡後，才收隊離開。

三和里里長許勝雄表示，該棟建物為4層樓、連棟七棟的廢棄空屋，附近仍有一般民眾居住，當初興建到一半時，就遭市府判定為違建，便只蓋到一半就停止，已經成了地方著名的爛尾樓超過25年。

據消防隊員表示，這棟樓堆積雜物的狀況相當可觀，過去曾發生過大大小小的火警至少10次，其實相當危險。

許提到，該樓產權問題複雜，地上建物與土地的所有權人都不同，導致它無人管理，陸續遭不肖民眾丟棄垃圾、廢棄木材及報廢車等雜物，過去曾多次請清潔隊來清理，但仍難以阻止，附近遊民也不少，久而久之也成為了地方的不定時炸彈，如今冒起熊熊大火，慶幸沒有造成人員傷亡，希望市府能夠重視，協助處理這危險的地方問題。

台中市消防局表示，到場現場為空屋已全面燃燒,其旁有民宅，加強防護並佈線出水搶救，現場建築物結構為4樓鐵皮建築物，無人員傷亡，燃燒面積約60平方公尺、財物損失及起火原因待查。