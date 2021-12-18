孫女陪阿嬤投票走失 桃園警找到人寒風警外套暖童心

警員幫6歲小女生披上外套，成了「小警察」模樣。記者鄭國樑／翻攝

桃園市6歲林姓女童今天下午跟外婆到平鎮投公投票，沒想到趁外婆進投開票所時，跑到對面公園玩耍卻迷路，一人在寒風中邊哭邊喊外婆，幸好被員警發現，還幫她披上警察外套擋刺骨寒風，並幫「小警察」找到外婆，祖孫一起回家。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，女童跑到國小對面的公園遊玩，外婆出來後看不到孫女也急著找人，並請駐守投票所警員盧志偉幫忙。警員立即通報線上警網協助，巡邏員警游鎧蔚、林盈甄了解女童衣著特徵後，立即徒步搜尋，半個小時後在公園一角發現被冷到發抖的女童，哭著喊阿嬤。

警員游鎧蔚脫下自己的警服外套為女童禦寒，並將女童帶回派出所提供熱食，外婆接到通知也趕來派出所，原本要責罵女童，看著孫女穿著警服外套模樣可愛下，怒氣全消，並感謝警方在低溫中積極協助。