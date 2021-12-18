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前一晚把酒言歡 兩男睡友人家中隔天陳屍客廳
基隆市兩名同為李姓男子今天倒臥在魏姓友人家中，魏男返家發現報案，兩人送醫不治。警方封鎖現場調查，在屋內發現可疑白色粉末。兩名死者疑在昨晚就到魏男家中飲酒聊天，警方報請檢方相驗，釐清死因及案情。
據了解，分別為40多歲、30多歲的李姓男子，昨晚先後到魏家作客，喝酒聊天到凌晨，最後睡在魏家客廳的沙發過夜。
魏男今早起床看到兩人還在睡覺，自行外出。下午返家時，發現兩人都叫不醒，仔細觀察發現已無呼吸心跳，馬上報案。員警獲報到場協助送醫，仍告不治。
警方封鎖現場調查，未發現有外力侵入跡象，屋內也無打鬥痕跡。員警在魏家找到1包可疑白色粉末，魏男否認涉毒並接受調查。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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