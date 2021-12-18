影／外送員為踹車違規右轉 無辜騎士遭撞翻一圈

台中西屯區今日下午發生起荒唐事故。一名曾姓外送員騎乘機車，先是停在路上與一名汽車駕駛發生爭執，過程不到30秒就和平結束，雙方分開後，曾男準備停靠路邊時，卻又違規右轉，碰撞到另名黃姓機車騎士，導致黃手腳擦挫傷。

台中曾姓男子(38歲)擔任外送員，今日下午14時許騎乘機車外送，行經西屯區福星路時，與黑色自小客車駕駛發生爭執，原因不明，只見客車駕駛下車與曾相互對嗆，站在內線車道上互推彼此，但雙方一下子就和平分開，未發生暴力衝突。

在雙方分道揚鑣後，曾男騎上機車，疑似心懷不滿，繞到該黑色車輛右方，做勢踹車門報復，隨後繞過其前方，橫跨2線道，違規右轉往路邊行駛，行駛在外側車道的黃姓機車騎士(男，31歲)反應不及，碰撞到曾男車尾，倒在地上翻了一圈，導致黃手腳擦挫傷。

整段過程遭路邊民眾拍攝下來，發在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上，網友議論紛紛，除了替黃男感到不平，表示「摔車是無辜的」之外，也質疑曾男到底是怎麼騎車的，痛批他「素質真差」、「拜託三寶退散好嗎。」