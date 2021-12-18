正妹車禍秀髮夾車輪 不能破壞現場只能剪掉長髮

嘉義市昨晚1名長髮女子騎機車與同向一輛汽車發生車禍倒地不起，嘉義市消防局救護人員趕到現場，女子趴在地上不斷哭泣等待救援，救護人員發現因其頭髮遭後車輪壓住無法移動，要搶救又要保持車禍現場，在取得女子的同意剪掉部分秀髮脫困，其左臉有傷口腫脹，女子和親友手機通話哭著說「毀容了！」，救護人員幫忙包紮後送醫治療。

嘉義市消防局表示，昨天深夜10時13分，接獲民眾報案民生北路與民族路口有車禍傷者，立即派遣第一消防大隊第一分隊出動救護車前往救援；現場為汽車與機車發生擦撞之交通事故，有名年約22歲林姓女子趴在汽車旁等待救援，林女表示騎機車至該路口時與同向右轉之汽車發生擦撞。