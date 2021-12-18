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正妹車禍秀髮夾車輪 不能破壞現場只能剪掉長髮
嘉義市昨晚1名長髮女子騎機車與同向一輛汽車發生車禍倒地不起，嘉義市消防局救護人員趕到現場，女子趴在地上不斷哭泣等待救援，救護人員發現因其頭髮遭後車輪壓住無法移動，要搶救又要保持車禍現場，在取得女子的同意剪掉部分秀髮脫困，其左臉有傷口腫脹，女子和親友手機通話哭著說「毀容了！」，救護人員幫忙包紮後送醫治療。
嘉義市消防局表示，昨天深夜10時13分，接獲民眾報案民生北路與民族路口有車禍傷者，立即派遣第一消防大隊第一分隊出動救護車前往救援；現場為汽車與機車發生擦撞之交通事故，有名年約22歲林姓女子趴在汽車旁等待救援，林女表示騎機車至該路口時與同向右轉之汽車發生擦撞。
救護人員評估其傷勢，發現女子頭髮被右後輪壓住、左臉有明顯腫脹、挫傷及擦傷情形擔心有頸椎受傷疑慮，左手臂疼痛無法正常抬動，女子指稱剛剛有被汽車輪胎壓過，救護人員為了搶救傷患又要顧及車禍現場，在女子的同意下剪去部分秀髮脫困，隨即上頸圈、清洗傷口、包紮止血及軟式護木固定等救護處置後，將女子送往聖馬爾定醫院救治，車禍肇事原因由警方調查中。
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