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海巡巡護7號大修試航竄濃煙 今保險及武器製造商登船

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

海巡署「巡護七號」昨進船廠進行5年大修期間，試航過程中船艙突然冒出濃煙，經高雄港務消防隊前往滅火後，未造成傷亡。今天上午9點，海巡署、維修公司、消防三方登船釐清起火原因，在中午12點半左右離開，下午將由保險公司及武裝裝備商登船。

據了解，今天海巡署等人登船，發現船隻毀損不算嚴重，詳細火災事故原因，報告將在1個月後出爐。今天下午接續由維修船廠的保險公司及武器裝備商上船，查看毀損。

千噸級的巡護七號，今年7月進廠進行5年一次的大修，昨天下午2點自高雄二港口出港後，於4點多返程途中冒出大量濃煙，船上人員趕緊向港務消防隊求救，順利撲滅火勢。

昨天巡護七號船體內溫度仍高，海巡署調查人員及消防等人無法上船，進入船體內，直到今天上午9點，才3方上船艦釐清。

海巡署巡護七號進行大修期間，昨試航回港途中突竄出濃煙。圖／讀者提供
海巡署巡護七號進行大修期間，昨試航回港途中突竄出濃煙。圖／讀者提供

海巡署 保險

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