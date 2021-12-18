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金城老舊社區傳火警 消防救災機車奇襲建功
金門金城地區的巷道狹小、交通雍塞等特性，為爭取救災時效，搶得先機，消防局第一大隊金城分隊特別添購消防救災機車，並在日前的一場巷弄火災中，成功建功。珠浦西路16日傳出有民宅火災，現場大量濃煙竄出，金城分隊立即出動5輛消防車共13人前往搶救，所幸消防人員及時到達，僅抽油煙機外觀受燒有燻黑情形，現場無人員受傷。
金門縣消防局表示，金城分隊日前接獲民眾報案，指稱珠浦西路某處民宅火災，現場有大量濃煙竄出。金城分隊立即出動5輛消防機車前往搶救，並由副主管李錫安擔任現場初期指揮官，小隊長錢志華率13名職義消人員前往搶救。
由於西門里珠浦西路一帶巷弄屬於老社區，巷弄狹小，大型消防車動線受限，出入不易，消防局出動日前配發的救災新利器-「消防救災機車」，小隊長李錫安著裝後立即騎乘救災機車出勤，到達現場發現建築物後側持續有濃煙冒出，立即入室查看，發現是民眾炊煮不慎油鍋起火。
消防人員透露，屋內的濃煙造成住宅用火災警報器持續發出警報，所幸消防人員及時到達，僅抽油煙機外觀受燒有燻黑情形，現場無人員受傷，使用正壓排煙風機協助住戶排煙，確認安全無虞後人車返隊。
金門縣消防局第一大隊大隊長陳參奇表示，此次火警因住警器發揮警報功能，並由路過的熱心郵差發現而報案，所以他們在第一時間，立即通報消防隊出勤救援，加上附近鄰居協助，消防人員騎乘消防救災機車出入狹小巷弄，第一時間趕赴現場掌握狀況，讓民眾的損失降到最低，相當令人讚賞。
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