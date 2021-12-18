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影／基隆4樓公寓頂樓鐵皮屋起火 屋主急逃生幸無人傷亡

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區崇孝街42巷內，一棟4樓公寓的頂樓鐵皮屋中午起火燃燒，冒出濃濃黑煙，引發附近住戶驚慌。消防局獲報派遣人車前往灌救，約40分鐘後撲滅，並進入火場搜索，確認無人受困傷亡，起火原因由火災調查科人員鑑識調查。

住在4樓的曾姓女屋主說，中午她在家中煮午餐時，聽到上方傳來異常的聲響，查看發現頂樓鐵皮屋已起火，趕緊報案並下樓。同住家人上樓，想關閉4樓住家通往頂樓的鐵蓋，但因火勢已大，部分頭髮馬上「烤焦」，趕緊折返也下樓避難。

屋主說，頂樓鐵皮屋沒有隔間，以前是孫子小時候玩耍的地方，現在只放一些東西，不知道為什麼會起火，還好家人都平安。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點27分接獲報案，七堵區崇孝街42巷的4樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋知火。消防人員扺達火場附近，遠遠就看到火場冒出的陣黑煙。

消防局共派遺七堵、百福、暖暖、信義、安樂分隊13車、25人前往搶救，下午1點5分把火勢撲滅，並確認無人受困火場。財損及起火原因待調查。

基隆市七堵區崇孝街42巷內中午發生民宅火警，火場冒出濃濃黑煙。消防局獲報派遣人車前往灌救，確認無人受困傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區崇孝街42巷內中午發生民宅火警，火場冒出濃濃黑煙。消防局獲報派遣人車前往灌救，確認無人受困傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區崇孝街42巷內中午發生民宅火警，火場冒出濃濃黑煙。消防局獲報派遣人車前往灌救，確認無人受困傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區崇孝街42巷內中午發生民宅火警，火場冒出濃濃黑煙。消防局獲報派遣人車前往灌救，確認無人受困傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 火災

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