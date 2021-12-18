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暖男消防員陪長輩做耶誕吊飾 搏感情宣導天冷不適打119
為了陪伴偏鄉長者，建立防火防災意識，台南市消防局第四大隊左鎮分隊在聖誕節前夕，結合轄區的社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，一起手做聖誕飾品，並將防火防災標語黏貼在聖誕飾品上，和長輩一起搏感情，提醒天冷用火時務必要保持住宅空氣對流順暢，避免發生一氧化碳中毒意外。
近日天氣逐漸降低，長者比起年輕人更加畏寒，常常在天氣轉涼後就將住宅門窗緊閉，在屋內使用瓦斯爐、或是沐浴使用熱水器時，因空氣不流通導致一氧化碳中毒意外的發生。
左鎮分隊利用聖誕節，與在地的失智症據點合作，透過老師帶領長輩一起手作聖誕節飾品，並將防火防災的標語，逐一朗讀後，黏貼在聖誕飾品上，使長輩對於住宅防火防災的標語朗朗上口，達到政令宣導的目的。
也有獨居長輩趁機請教，天氣變冷後如果突然覺得心臟不適，應該如何處置？消防隊員提醒長輩，要適時的尋找安全的地方坐下休息，避免發生跌倒意外，如持續感到不適，應撥打救護專線119，前往醫院檢查或治療。
左鎮分隊分隊長唐昱峯表示，今年的冬天雖然比往年溫暖，但是偶爾氣溫驟降，如果未多加留意居家生活的細節，仍有可能發生昏迷、跌倒的意外。透過消防隊員的創意宣導，讓長輩可以留意住宅保持空氣對流順暢，如有身體不適需尋求救護支援，增加民眾防災防跌意識，有效遏止居家意外的發生。
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