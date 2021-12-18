快訊

桃園案417人全篩完！7員工在家辦公躲過 改自我監測

今本土+0！境外增13例 又增1例Omicron個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖男消防員陪長輩做耶誕吊飾 搏感情宣導天冷不適打119

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

為了陪伴偏鄉長者，建立防火防災意識，台南市消防局第四大隊左鎮分隊在聖誕節前夕，結合轄區的社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，一起手做聖誕飾品，並將防火防災標語黏貼在聖誕飾品上，和長輩一起搏感情，提醒天冷用火時務必要保持住宅空氣對流順暢，避免發生一氧化碳中毒意外。

近日天氣逐漸降低，長者比起年輕人更加畏寒，常常在天氣轉涼後就將住宅門窗緊閉，在屋內使用瓦斯爐、或是沐浴使用熱水器時，因空氣不流通導致一氧化碳中毒意外的發生。

左鎮分隊利用聖誕節，與在地的失智症據點合作，透過老師帶領長輩一起手作聖誕節飾品，並將防火防災的標語，逐一朗讀後，黏貼在聖誕飾品上，使長輩對於住宅防火防災的標語朗朗上口，達到政令宣導的目的。

也有獨居長輩趁機請教，天氣變冷後如果突然覺得心臟不適，應該如何處置？消防隊員提醒長輩，要適時的尋找安全的地方坐下休息，避免發生跌倒意外，如持續感到不適，應撥打救護專線119，前往醫院檢查或治療。

左鎮分隊分隊長唐昱峯表示，今年的冬天雖然比往年溫暖，但是偶爾氣溫驟降，如果未多加留意居家生活的細節，仍有可能發生昏迷、跌倒的意外。透過消防隊員的創意宣導，讓長輩可以留意住宅保持空氣對流順暢，如有身體不適需尋求救護支援，增加民眾防災防跌意識，有效遏止居家意外的發生。

台南消防局左鎮消防分隊前往社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，與長輩手做聖誕飾品，並將防火防災標語黏貼在聖誕飾品上。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局左鎮消防分隊前往社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，與長輩手做聖誕飾品，並將防火防災標語黏貼在聖誕飾品上。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局左鎮消防分隊前往社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，與長輩手做聖誕飾品，並將防火防災標語黏貼在聖誕飾品上。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局左鎮消防分隊前往社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，與長輩手做聖誕飾品，並將防火防災標語黏貼在聖誕飾品上。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局左鎮消防分隊前往社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，與長輩手做聖誕飾品，並將防火防災標語黏貼在聖誕飾品上。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局左鎮消防分隊前往社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，與長輩手做聖誕飾品，並將防火防災標語黏貼在聖誕飾品上。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局左鎮消防分隊前往社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，與長輩手做聖誕飾品，並將防火防災標語黏貼在聖誕飾品上。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局左鎮消防分隊前往社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，與長輩手做聖誕飾品，並將防火防災標語黏貼在聖誕飾品上。記者吳淑玲／翻攝

一氧化碳中毒 失智症

延伸閱讀

火場如何逃生？台南市消防員教你逃生原則

聖誕節美拍打卡景點出爐！今年聖誕節就這樣玩

台東耶誕點燈到元宵 跨年歡唱6小時

秒飛巴黎偽出國！最有感法國左岸的耶誕市集迷你版在台北　耶誕樹、書報攤超好拍

相關新聞

彰化花壇廢棄場已連燒6天 今加派10輛消防車灌水

彰化縣花壇鄉橋頭村建築廢棄物棄置場大火，已連燒了第6天，今天上午仍在悶燒中，彰化縣消防局今天再動用10輛消防車灌水，加上...

台東轆轆溫泉2失聯山友 搜救人員深潭裡疑發現人影

台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許姓及羅姓山友這個月11日不幸遭急流沖走，事發至今第8天，終於有新發現，搜救人員昨在事故點下方一...

海巡巡護7號大修試航竄濃煙 今保險及武器製造商登船

海巡署「巡護七號」昨進船廠進行5年大修期間，試航過程中船艙突然冒出濃煙，經高雄港務消防隊前往滅火後，未造成傷亡。今天上午...

疑迴轉半徑不夠 幼獅分隊水箱車90度翻覆

台中市消防局幼獅消防分隊一輛消防水箱車昨天支援外埔區工廠火警，宋姓消防員駕駛消防水箱車行經路段，疑因迴轉半徑不足，下坡起...

金城老舊社區傳火警 消防救災機車奇襲建功

金門金城地區的巷道狹小、交通雍塞等特性，為爭取救災時效，搶得先機，消防局第一大隊金城分隊特別添購消防救災機車，並在日前的...

影／基隆4樓公寓頂樓鐵皮屋起火 屋主急逃生幸無人傷亡

基隆市七堵區崇孝街42巷內，一棟4樓公寓的頂樓鐵皮屋中午起火燃燒，冒出濃濃黑煙，引發附近住戶驚慌。消防局獲報派遣人車前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。