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台東轆轆溫泉2失聯山友 搜救人員深潭裡疑發現人影
台東縣海端鄉轆轆溫泉發生許姓及羅姓山友這個月11日不幸遭急流沖走，事發至今第8天，終於有新發現，搜救人員昨在事故點下方一處深潭裡，利用水下攝影機拍攝搜尋疑似發現人影，不排除是失聯者。關山大隊隊長廖昱眾說，今天會再進一步確認。
廖昱眾說，昨天搜救人員利用水下GoPro攝影器材，在事故地點下方一處深潭裡攝影搜尋，畫面中一度發現疑似人影的東西，但因水下環境混濁，能見度不佳，無法不確定是否就是失聯者，就在準備確認清楚一點時，攝影器材就被強勁水流沖走。
她說，這處深潭達5米深，水流相當湍急，加上高山水下環境與平地不同，經評估後，人員無法冒險下潛作業，今天會再利用水下攝影器材來進一步確認。
據了解，許男、羅男及杜男等3名山友，12月10日前往海端鄉大崙溪上游的轆轆溫泉旅遊，原本12日返回，未料，家屬遲未聯繫上3人，擔心發生意外，13日報警處理。
關山警分局及關山消防大隊13日前往搜救，途中遇到其中一位同行受傷，且迷途的杜男，他向搜救人員表示，在11日溯溪途中，許、羅2人不幸遭急流沖走。包括3梯次的搜救隊伍及空勤直升機多日搜救，始終沒有發現2失聯山友的蹤影。
不過，昨天終於有新一步的進展，搜救人員在事故點下方一處深潭發現疑似人影的蹤跡，對搜救人員及家屬而言燃起希望。
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