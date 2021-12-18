彰化花壇廢棄場已連燒6天 今加派10輛消防車灌水

彰化縣花壇鄉橋頭村建築廢棄物棄置場大火，已連燒了第6天，今天上午仍在悶燒中，彰化縣消防局今天再動用10輛消防車灌水，加上三輛挖土機翻開，希望能趕在明天前撲滅；至於是否是被縱火？警方表示不排除可能性，但還未查到可疑對象。

這處建築物廢棄物棄置場面積廣達500多坪，堆放的高度達6公尺，數量達2000公噸，從本月13日上午起火後，由於多是木材、雜物等易燃物，消防人員持續灌救，仍無法撲滅，濃煙夾雜惡臭，讓周遭鄉鎮都怨聲載道，縣長王惠美16日下午前往察看，要求在3天內撲滅。

由於火場到今天上午仍在悶燒中，彰化縣消防局共動用10輛消防車、21名消防人員到場，並使用三輛挖土機開挖，以利灌注，現場由第一大隊長劉錫垣指揮，消防人員冒著嗆鼻濃煙及冷冽寒風執勤，十分辛苦。

劉錫垣說，在加強灌水後，今天可望再減少產生濃煙，再加上東北季風強勁，可以舒緩空汙，希望能趕在明天將大火撲滅。