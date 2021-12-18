要讓女友安心？員警翻拍工作個資傳送 這下GG了

彰化縣邱姓警員為了找話題與女友聊天，竟翻拍警用電腦查詢的民眾個資、及勤務指揮中心通報的民眾資料，用LINE傳給女友看，表示他在工作，沒有亂來，彰化地方法院依違反公務員洩漏國防以外之秘密罪判刑7月，邱男事發後已自請離職。

判決指出，彰化警分局轄區警員邱男（24歲）今年6月24日凌晨3點職班時，用警政署配發的M-POLICE警用行動小電腦，登入查得民眾的車籍相關資料，用自己手機翻拍後以LINE傳給前女友觀覽，7月間也有3次分別把勤務中心通報的報案人資料、相關民眾身分証資料、交通事故當事人資料等傳給女友看，被彰化分局依瀆職罪嫌主動送辦。

邱員事後辯稱，只是為了跟女友分享公務上工作情形讓她知道，找話題跟她聊天，讓女友知道他在工作，沒有亂來，想讓女友安心，只有傳給女友而已；女友則表示不知邱員傳這些給她要幹嘛？她也沒再傳出去。

判決指出，邱男共違反4起公務員洩漏國防以外之秘密罪、及刑法第318條無故洩漏因利用電腦之相關設備知悉他人秘密罪，將邱男判刑7月，全案可上訴。