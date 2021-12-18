電話交友要見面得先匯錢 男子險被騙60萬
「你匯60萬元投資股票，我們就可見面。」62歲台南市鄭姓男市民，經由電話交友認識自稱「琪琪」女子，對方表示可代為投資獲利，鄭信以為真昨天到台南市中西區某銀行要匯款到指定帳戶，行員查出指定帳戶提領異常，研判典型假交友詐騙，報警合力勸說鄭打消匯款。
據了解，62歲鄭姓男子今年8月間，經由電話交友認識一名綽號琪琪女子，對方告訴鄭，投資股票 獲利豐厚，要前鄭前往銀行匯款至指定帳戶後，兩人就可見面約會。
鄭於昨天上午9點多，前往台南市中西區府前路一段某銀行辦理臨櫃匯款時，王姓行員警發覺該帳戶內款項提領異常，有遭詐騙之虞，馬上通報台南市警二分局南門派出所員警前往協助。
巡邏員警到場瞭解詢問鄭後，並發現指定帳戶所有人與鄭男所描述之年齡有異，研判為典型假交友之詐騙方式，合力勸說被害人打消匯款念頭，成功攔阻鄭匯出60萬元。
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