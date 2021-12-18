快訊

王力宏深夜上線2舉動網酸「心虛了」 周董被曝光速切割

一走路就膝蓋痛、腳跟痛？專家教你正確走路2關鍵

火場如何逃生？台南市消防員教你逃生原則

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「房門外有高溫及濃煙時該怎麼辦？」民眾常有疑問，如家中發生火災，該如何逃生，台南市和緯消防分隊員唐義豐今天說，如果民眾摸房門後，發現門的溫度非常高，或門外有濃煙，有一個非常簡單卻非常實用的保命方法，關門自救。

唐義豐表示，根據美國NFPA實際燃燒實驗發現，當房門外的溫度高達150℃時，如果房門一直是關起來的，房內之溫度則僅有25℃，足證關門可以有效阻隔火煙，如果起火點在屋內，逃離家門時將門關起來，可以將火勢侷限於屋內，減緩火勢的延燒速度，方便其他房間或樓層的人逃生，這個基本的火場逃生觀念「關門」，可以自救也可以救人。

也有民眾問「火場逃生原則應往上或往下？」唐義豐說， 很多人認為往下跑會遭遇火煙侵襲，往上跑最起碼離火煙越來越遠，安全上應該更有保障，事實上這是一個非常錯誤的想法。

唐義豐表示，如果往下跑會遇到煙，代表梯間已受到汙染，往上跑也會碰到濃煙，而煙每秒上升速度3至5公尺，如果往上跑將使自己暴露在濃煙中，而往下跑最起碼跟煙做的是相對運動，只要能跑到起火層以下的樓層，我們就安全了，所以火場逃生原則往下，如果不能往下避難，則應該選擇回到原本居室關門求生。

和緯消防分隊昨天在分隊前擺設房屋模型，模擬家中著火時煙往上竄情形，吸引幼稚園小朋友好奇詢問，小隊長柯仲岳耐心解說，今天擺出小型消防車，也吸引民眾好奇觀看。

台南市和緯消防分隊小隊長柯仲岳，以房屋模型向小朋友解說火場逃生原則。記者黃宣翰／攝影
台南市和緯消防分隊小隊長柯仲岳，以房屋模型向小朋友解說火場逃生原則。記者黃宣翰／攝影
台南市和緯消防分隊擺出小型消防車，並介紹火場逃生原則。記者黃宣翰／攝影
台南市和緯消防分隊擺出小型消防車，並介紹火場逃生原則。記者黃宣翰／攝影

台南 高溫 美國

延伸閱讀

木製隔間...火勢一發不可收拾 桃園男租客命喪火窟

影／台中家具工廠大火竄濃煙 員工急拆鐵窗跳下2樓逃生

高雄大樓陽台冒濃煙 疑是陽台雜物起火

桃園熱心義消主動教瑜珈 讓埔心消防員放鬆舒緩身心

相關新聞

國5南下驚傳火燒車 駕駛被叭才知急逃生

國道五號南下41.7公里昨天深夜11點51分發生一起火燒車事件，宜蘭縣政府消防局接獲坪林行控中心通報，隨即派遣特種、壯圍...

影／後龍南港山林火警延燒5小時 及時阻止往白沙屯延燒

苗栗縣後龍鎮南港里一帶昨天下午4點多發生山林火警，苗栗縣消防局派員搶救，到晚間9點多將火勢控制，這場山林火警延燒近2甲面...

火場如何逃生？ 台南市消防員教你逃生原則

「房門外有高溫及濃煙時該怎麼辦？」民眾常有疑問，如家中發生火災，該如何逃生，台南市和緯消防分隊員唐義豐今天說，如果民眾摸...

大學校園屢屢盜竊 警逮竊嫌並提請預防性羈押

台北市大安警分局，11月接獲6起報案，報案民眾都是在大學校園內，物品、財物遭竊盜及侵占，警方組成專案小組偵辦，根據犯嫌特...

與大維修卡車併行而騎 機車騎士莫名倒地遭輾斃命

新北市一名28歲曾姓男子，昨深夜近11時許，騎車經過新莊區新樹路，卻不明原因倒地，慘遭同行方向一輛大型維修車輾過當場斃命...

台中家具廠大火 員工跳樓逃生

台中市西屯一處鐵皮家具工廠昨天驚傳大火，因內部堆放大量木材及化學泡棉，火勢迅速蔓延，工廠屋頂已全面塌陷，一名員工從二樓跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。