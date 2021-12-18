火場如何逃生？台南市消防員教你逃生原則
「房門外有高溫及濃煙時該怎麼辦？」民眾常有疑問，如家中發生火災，該如何逃生，台南市和緯消防分隊員唐義豐今天說，如果民眾摸房門後，發現門的溫度非常高，或門外有濃煙，有一個非常簡單卻非常實用的保命方法，關門自救。
唐義豐表示，根據美國NFPA實際燃燒實驗發現，當房門外的溫度高達150℃時，如果房門一直是關起來的，房內之溫度則僅有25℃，足證關門可以有效阻隔火煙，如果起火點在屋內，逃離家門時將門關起來，可以將火勢侷限於屋內，減緩火勢的延燒速度，方便其他房間或樓層的人逃生，這個基本的火場逃生觀念「關門」，可以自救也可以救人。
也有民眾問「火場逃生原則應往上或往下？」唐義豐說， 很多人認為往下跑會遭遇火煙侵襲，往上跑最起碼離火煙越來越遠，安全上應該更有保障，事實上這是一個非常錯誤的想法。
唐義豐表示，如果往下跑會遇到煙，代表梯間已受到汙染，往上跑也會碰到濃煙，而煙每秒上升速度3至5公尺，如果往上跑將使自己暴露在濃煙中，而往下跑最起碼跟煙做的是相對運動，只要能跑到起火層以下的樓層，我們就安全了，所以火場逃生原則往下，如果不能往下避難，則應該選擇回到原本居室關門求生。
和緯消防分隊昨天在分隊前擺設房屋模型，模擬家中著火時煙往上竄情形，吸引幼稚園小朋友好奇詢問，小隊長柯仲岳耐心解說，今天擺出小型消防車，也吸引民眾好奇觀看。
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