快訊

快訊／王力宏現身了！「對著鏡頭1動作」網友傻眼

汰除不適任律師 陳水扁及「史上最貪女檢」等24涉貪人律師證遭廢止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與大維修卡車併行而騎 機車騎士莫名倒地遭輾斃命

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名28歲曾姓男子，昨深夜近11時許，騎車經過新莊區新樹路，卻不明原因倒地，慘遭同行方向一輛大型維修車輾過當場斃命。由於大型維修車陳姓駕駛沒有酒駕，確切肇事原因，仍待警方調查後釐清。

據了解，家住永和的28歲曾姓騎士，昨深夜近11時許，騎車經過新莊區新樹路85號前。不料，卻莫名因素倒地，慘遭一輛同行方向大型維修車輾過，曾男當場爆頭沒有生命徵象。

據悉，肇事大型維修車是隸屬三重客運。事發後，三重客運人員向警方表示，肇事大型維修車，當時準備返回蘆洲維修廠，不料，行經事故地點，大型維修車陳姓駕駛感到車輪輾過「異物」，遂停車下來察看，驚見竟是輾到一名騎士，嚇得趕緊報警處理。

經轄區警、消獲報迅速趕抵，檢視曾男已明顯死亡，無須送醫急救。事後警方對肇事陳姓駕駛（61歲）進行酒測，沒有酒精反應，確切肇事原因以及責任歸屬，仍待警方調查後才能釐清。

車禍現場警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場警方到場採證。記者曾伯愷／翻攝
騎士被維修車輾過，當場斃命。記者曾伯愷／翻攝
騎士被維修車輾過，當場斃命。記者曾伯愷／翻攝
警方拉起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
警方拉起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

德國新總理公務車像007座駕 每100公里耗油19公升

尼加拉瓜公園斷交改名？ 蘆洲公所為難：牽一髮動全身

台74線5車連環撞 貨車駕駛卡車內消防員破門助脫困

晶片短缺使戴姆勒卡車損失數十億歐元

相關新聞

全裸關陽台曝曬 虐死81歲老父

徐姓男子不顧八十一歲高齡岳父失智，竟和陳姓妻子將岳父全裸關在陽台，一天僅供一餐，甚至拿水、清潔劑狂潑，任憑岳父躺臥在大小...

國5南下驚傳火燒車 駕駛被叭才知急逃生

國道五號南下41.7公里昨天深夜11點51分發生一起火燒車事件，宜蘭縣政府消防局接獲坪林行控中心通報，隨即派遣特種、壯圍...

影／後龍南港山林火警延燒5小時 及時阻止往白沙屯延燒

苗栗縣後龍鎮南港里一帶昨天下午4點多發生山林火警，苗栗縣消防局派員搶救，到晚間9點多將火勢控制，這場山林火警延燒近2甲面...

大學校園屢屢盜竊 警逮竊嫌並提請預防性羈押

台北市大安警分局，11月接獲6起報案，報案民眾都是在大學校園內，物品、財物遭竊盜及侵占，警方組成專案小組偵辦，根據犯嫌特...

與大維修卡車併行而騎 機車騎士莫名倒地遭輾斃命

新北市一名28歲曾姓男子，昨深夜近11時許，騎車經過新莊區新樹路，卻不明原因倒地，慘遭同行方向一輛大型維修車輾過當場斃命...

台中家具廠大火 員工跳樓逃生

台中市西屯一處鐵皮家具工廠昨天驚傳大火，因內部堆放大量木材及化學泡棉，火勢迅速蔓延，工廠屋頂已全面塌陷，一名員工從二樓跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。