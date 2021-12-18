與大維修卡車併行而騎 機車騎士莫名倒地遭輾斃命

新北市一名28歲曾姓男子，昨深夜近11時許，騎車經過新莊區新樹路，卻不明原因倒地，慘遭同行方向一輛大型維修車輾過當場斃命。由於大型維修車陳姓駕駛沒有酒駕，確切肇事原因，仍待警方調查後釐清。

據了解，家住永和的28歲曾姓騎士，昨深夜近11時許，騎車經過新莊區新樹路85號前。不料，卻莫名因素倒地，慘遭一輛同行方向大型維修車輾過，曾男當場爆頭沒有生命徵象。

據悉，肇事大型維修車是隸屬三重客運。事發後，三重客運人員向警方表示，肇事大型維修車，當時準備返回蘆洲維修廠，不料，行經事故地點，大型維修車陳姓駕駛感到車輪輾過「異物」，遂停車下來察看，驚見竟是輾到一名騎士，嚇得趕緊報警處理。