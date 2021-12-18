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影／後龍南港山林火警延燒5小時 及時阻止往白沙屯延燒
苗栗縣後龍鎮南港里一帶昨天下午4點多發生山林火警，苗栗縣消防局派員搶救，到晚間9點多將火勢控制，這場山林火警延燒近2甲面積。
苗栗縣消防局第二救災救護大隊長春風指出，下午4點30分第二大隊出勤灌救後龍鎮南港里山林火警，歷時5小時控制火勢，延燒面積近2甲地，火勢在西濱快速道路赤土崎一帶隨強勁東北季風猛烈往南延燒，幸好及時在接近通霄白沙屯的交界控制住，否則火勢將南下往通霄地區延燒。
他呼籲，每年此時山林火災頻傳，危及下風處民宅與工廠，濃煙也易遮蔽西濱快速道路的行車視線安全，這次山林火警鄰近後龍好望角一帶的觀光景點，一旦翠綠植被燒毀成焦土，將大煞風景流失觀光財，提醒民眾在山林田野切勿引火燃燒，以保障周邊里民身家財產安全。
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