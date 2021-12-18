影／後龍南港山林火警延燒5小時 及時阻止往白沙屯延燒

苗栗縣後龍鎮南港里一帶昨天下午4點多發生山林火警，苗栗縣消防局派員搶救，到晚間9點多將火勢控制，這場山林火警延燒近2甲面積。

苗栗縣消防局第二救災救護大隊長春風指出，下午4點30分第二大隊出勤灌救後龍鎮南港里山林火警，歷時5小時控制火勢，延燒面積近2甲地，火勢在西濱快速道路赤土崎一帶隨強勁東北季風猛烈往南延燒，幸好及時在接近通霄白沙屯的交界控制住，否則火勢將南下往通霄地區延燒。