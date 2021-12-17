木製隔間...火勢一發不可收拾 桃園男租客命喪火窟

桃園市桃園區南平路晚間9點多驚傳火警，1棟5樓公寓陷入全面燃燒，造成蘇姓租客逃生不及命喪火窟，由於該層樓是分租套房，並以木製為隔間，火勢一度相當猛烈，其餘3名租客1人確定不在家，另2人目前聯絡不上，但消防員撲滅入室搜索，確定僅蘇男1人罹難，起火原因待釐清。

桃園市消防局晚間9點21分獲報，南平路181巷內5樓公寓起火，濃煙竄出抵達時已經陷入火海，其中又以靠近大門第1、第2間房間燃燒最嚴重，初步掌握整層有4名房客，房東到場緊急聯絡上其中1人，其餘3人都沒有音訊。

消防指出，入室搶救後在第3間房內發現蘇姓男子（52歲），但他已仰躺房內、四肢都有燒焦跡象，已經失去呼吸心跳明顯死亡，火勢大約在晚間10點多撲滅。

現場為老舊公寓，深夜發生大火附近居民聞到濃煙紛紛外出查看，民眾表示該棟公寓老舊，經木製隔間分租成5間房，目前租給4名房客使用，晚上並未聽見爆炸聲或異音，聞到嗆鼻濃煙就發現竄出火舌，沒多久就全面燃燒。