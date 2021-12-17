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巡護七號大修出海試航 進高雄港不明原因竄煙

聯合報 / 記者邱奕能林保光／即時報導

海巡署「巡護七號」巡護船在船廠年度大修，今天下午自高雄港出海試航，不料進港時，船艙突然冒煙，高雄港務消防隊趕往協助滅火，約晚間6點多滅火，未造成傷亡。海巡署解，機艙因不明原因冒煙，但未見起火，正由船廠及海巡署艦隊分署直屬船隊調查起火原因。

據了解，巡護七號自今年7月入廠大修，一直在高雄市旗津區中洲三路順榮造船廠維修，直到今天大修結束，才由船廠及海巡署人員一同上船，出海試航。

巡護七號今天下午自高雄港二港口出海試航，約下午4點30分回程時，航返二港口港嘴處，突然船 艙冒出濃煙，排煙管冒出火花，船上人員立即向高雄港務消防隊求助，消防隊趕去協助滅火，至晚間6點30分仍有餘煙，約晚間7點才解除狀況，未造成人員傷亡。

據海巡署艦隊分署直屬船隊表示，船上因不明原因燃燒，機艙竄出濃煙，並沒發現火苗，後來巡護七號已拖回順榮造船廠，海巡署與船廠人員上船聯合會勘，調查事發原因。

海巡署巡護七號大修後今天試航，返港時，船上不明原因竄出濃煙。圖／讀者提供
海巡署巡護七號大修後今天試航，返港時，船上不明原因竄出濃煙。圖／讀者提供
海巡署巡護七號大修後今天試航，返港時，船上不明原因竄出濃煙。圖／讀者提供
海巡署巡護七號大修後今天試航，返港時，船上不明原因竄出濃煙。圖／讀者提供
海巡署巡護七號大修後今天試航，返港時，船上不明原因竄出濃煙。圖／讀者提供
海巡署巡護七號大修後今天試航，返港時，船上不明原因竄出濃煙。圖／讀者提供

海巡署 高雄港

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