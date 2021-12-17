聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／行竊失風持剪刀傷人 三重警13小時逮人速破
新北市一名50歲葉姓慣竊，今天凌晨近3時許，見三重區大同南路賣蔥油餅餐車老闆正在打盹。葉嫌認為有機可趁，緩緩靠近，一把將餐車上萬元現金偷走，不料卻驚醒餐車老闆，兩人爆發爭吵、拉扯。過程中，葉男持剪刀劃傷餐車老闆脖子，隨後倉皇逃逸。警方獲報派員追緝，於今天下午近4時許，將人逮捕到案，警詢後依強盜罪嫌送辦。
據了解，50歲葉姓嫌犯，目前無業是三重一帶慣竊。今天凌晨2時49分許，葉嫌騎著一部腳踏車，經過三重區大同南路一賣蔥油餅餐車，看55歲李姓老闆正在打盹，餐車上又放著許多現金，葉嫌認為有機可趁，緩緩靠近一把偷走餐車放置1萬元現金。
此時，李姓老闆被細微震動驚醒，見葉嫌手握著萬元現金大聲喝阻，雙方爆發爭執，過程中李姓老闆欲阻擋葉嫌去路，葉嫌怒抓一旁剪刀，朝著李老闆臉上劃去，當場劃傷李老闆脖子，葉嫌見李老闆哀聲退後，倉皇騎車逃逸。
警方獲報迅速趕抵，協助李老闆送醫急救，所幸並無大礙。事後調閱監視器畫面，鎖定葉嫌身分，今天下午3時50分許，在新莊區中和街將葉嫌逮捕，並搜出葉嫌身上1萬4200元現金，連同其犯案凶器、犯案衣褲一併帶回偵辦，警詢後依強盜罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言