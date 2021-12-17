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影／行竊失風持剪刀傷人 三重警13小時逮人速破

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名50歲葉姓慣竊，今天凌晨近3時許，見三重區大同南路賣蔥油餅餐車老闆正在打盹。葉嫌認為有機可趁，緩緩靠近，一把將餐車上萬元現金偷走，不料卻驚醒餐車老闆，兩人爆發爭吵、拉扯。過程中，葉男持剪刀劃傷餐車老闆脖子，隨後倉皇逃逸。警方獲報派員追緝，於今天下午近4時許，將人逮捕到案，警詢後依強盜罪嫌送辦。

據了解，50歲葉姓嫌犯，目前無業是三重一帶慣竊。今天凌晨2時49分許，葉嫌騎著一部腳踏車，經過三重區大同南路一賣蔥油餅餐車，看55歲李姓老闆正在打盹，餐車上又放著許多現金，葉嫌認為有機可趁，緩緩靠近一把偷走餐車放置1萬元現金。

此時，李姓老闆被細微震動驚醒，見葉嫌手握著萬元現金大聲喝阻，雙方爆發爭執，過程中李姓老闆欲阻擋葉嫌去路，葉嫌怒抓一旁剪刀，朝著李老闆臉上劃去，當場劃傷李老闆脖子，葉嫌見李老闆哀聲退後，倉皇騎車逃逸。

警方獲報迅速趕抵，協助李老闆送醫急救，所幸並無大礙。事後調閱監視器畫面，鎖定葉嫌身分，今天下午3時50分許，在新莊區中和街將葉嫌逮捕，並搜出葉嫌身上1萬4200元現金，連同其犯案凶器、犯案衣褲一併帶回偵辦，警詢後依強盜罪嫌移送法辦。

葉姓嫌犯被警方帶回偵辦。記者曾伯愷／攝影
葉姓嫌犯被警方帶回偵辦。記者曾伯愷／攝影
葉嫌犯案所穿著衣服。記者曾伯愷／攝影
葉嫌犯案所穿著衣服。記者曾伯愷／攝影
葉姓嫌犯被警方帶回偵辦。記者曾伯愷／攝影
葉姓嫌犯被警方帶回偵辦。記者曾伯愷／攝影
葉嫌持剪刀傷人。記者曾伯愷／攝影
葉嫌持剪刀傷人。記者曾伯愷／攝影

強盜 新北

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