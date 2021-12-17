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海巡署千噸艦艇巡護七號大修測試起火 明三方上船釐清

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

負責漁業巡護任務的的海巡署「巡護七號」艦艇，今天下午在進行5年大修時機艙傳出失火，船廠人員見狀立即封艙，緊急將船隻拖回高雄港區，經過海巡署及高市消等人員處理後，已無火勢。明天上午9點，海巡署火災調查小組與船廠人員等，上傳釐清起火原因。

據了解，1000噸級的「巡護七號」，今年6月進船廠，展開5年一次的大修，為期180天，預計到本月28日大修完成。今天船廠人員將巡護七號開出海測試時，在下午4點船內機艙冒出陣陣濃煙，船廠人員立即封艙，並將船艦緊急拖回高雄港。

雖然在拖回港區後，巡護七號上火勢已經撲滅，但由於船體內溫度仍高，火調人員無法上船處理，將到明天上午9點，海巡署調查小組將會同船廠人員及消防，三方一起上船調查起火原因，另向船廠人員求償。

海巡署 高雄港 火災

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