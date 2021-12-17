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「沒有人愛我」中和男弒母又傷姊 解送時坦言後悔
新北市張姓男子患有思覺失調症，為新北市衛生局列管二級人口，今早不滿在家抽菸挨罵，涉嫌揮刀殺死母親還劃傷姊姊，張男被逮後坦言「後悔」，還說「我覺得沒人愛我」。
新北市驚傳家庭悲劇！住在中和區、患有思覺失調症的張姓男子（42歲）今天上午9 時許，疑似不滿母親余女（68歲）不讓他在家中抽菸，竟情緒失控暴怒，涉嫌持料理刀刺傷母親右側腹部及右腹靠背部等處，余女身中多刀且穿刺傷腹部，張男姊姊（44歲）見狀上前阻止，右手臂及雙手手掌都遭劃傷，急忙打110報警求救。
警方獲報到場，發現腹部受到刀傷的張母疑大量失血，當場昏迷不醒，與張男姊姊二人都由救護車送往雙和醫院急救中，但張母送醫後，經醫護人員緊急搶救至上午11時許，最後仍因傷重不治宣告死亡，涉嫌持刀逞凶的張男也被警方當場逮捕。
新北市衛生局今天獲悉發生此案後表示，張男為新北市追蹤關懷精神個案，衛生局接手個案自102年7月服務迄今，定期每3個月追蹤關懷張男病況，最近訪視狀況顯示張男與母親及姊姊同住，家庭關係緊密，穩定就醫接受藥物及針劑治療，且張男最近一次回診為今年12月10日，本局原已排定12月下旬家訪案家，但未及完成即發生憾事。警詢後將今天依殺人罪及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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