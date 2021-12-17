全裸關陽台曝曬倒臥小便中 桃園狠夫妻虐死81歲老父

桃園徐姓男子不顧岳父高齡81歲已失智，和陳姓妻子將他全裸關在陽台，一天僅供一餐，甚至拿水、清潔劑狂潑，以馬桶刷刷肛門，任憑陳翁或躺或臥在大小便中，白天僅能以「枯枝般手臂遮擋陽光」遭終虐死；徐還辯稱「這是我們一家相處模式」，檢方痛斥2人泯滅人性、罔顧人倫，依拘禁致死起訴，具體將徐、陳求刑25年、20年。

檢警調查，陳女（45歲）、徐男（44歲）今年2月2日將高齡81歲的爸爸從醫院接回照顧，明知他已失智、四肢萎縮不能行走，大小便也無法自理，卻在7月24日一早酷熱高達35.6度、日夜溫差達5度時，強行將老父全裸關臥室的陽台並上鎖。

檢方發現，陳、徐每天僅讓老父吃一餐，拿水、饅頭及稀飯充飢，任由爸爸沒穿衣服蹲坐或躺在大小便中，徐男甚至用水桶裝水猛力潑灑，害父親向後摔頭撞到牆角，甚至以馬桶刷猛力朝他肛門來回刷好幾下，並恫嚇「你進來的時候，就是葬儀社扛你的後」。

徐還對岳父說「我敢3天只送1餐給你吃」、「沒有吃東西不會大便」，「一天大便在地上就一天沒東西吃」，並揚言要打斷他的腿；老翁在陽台遭曝曬數日，徐再拿水桶朝他沖水，以強酸或強鹼清潔劑潑灑數次，並辱罵「又死不了」、「快一點我要潑水了」，還不准對方躺下睡覺。

檢方查出，7月28日一早，徐見岳父孱弱躺在陽台，竟暴怒痛罵潑水、清潔劑，還用馬桶刷揮打、出腳狠踹，岳父無力回應說「我爬不起來」，徐又憤而拿水直接朝他臉猛潑，用力拖行身體重摔、掐住脖子另他難以呼吸，陳女也在一旁拿掃帚猛戳爸爸下背4下。

陳翁因長期被拘禁陽台遭受女婿、女兒凌虐，健康嚴重惡化，7月30日陳女見爸爸沒了呼吸心跳，徐又再次潑水發現他沒反應，確認岳父僵硬死亡多時才報警；法醫解剖發現陳翁是腦損傷、橫紋肌溶解致死，檢方當時依拘禁致人於死將這對狠心夫妻聲押獲准。

檢方訊時，陳女辯稱自己身體不舒服，沒看到先生如何照顧爸爸，不知道父親遭毆打，還說認為先生是要「激勵爸爸多運動」才會恐嚇他，但自己曾因心情不好才罵過爸爸；徐男坦承拘禁岳父，還說有恐嚇對發「但這是我們一般家人相處模式」，還說是岳父半夜自己撞牆、跌倒，否認凌虐。

由於徐、陳施暴畫面都被監視器拍下，並有相關照片、醫療報告佐證，解剖也發現陳翁嚴重消瘦、營養不良，頭部多處外傷、肌肉嚴重萎縮，死因應為他殺。

檢方偵結依妨害自由私刑拘禁至人於死罪嫌起訴陳、徐2人；檢方還說，徐身為女婿朝失智重病岳父潑水、馬桶刷刷肛門，毆打等極其惡劣、羞辱方式傷害，另岳父生前最後時光毫無尊嚴，根本是滅滅人性，犯後一在狡辯、汙名化岳父，向法院求刑25年。