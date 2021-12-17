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北市工地假炸彈案 年約30歲男子萬華落網
台北市萬華區一處工地昨午遭人闖入安置貌似土製炸藥的異物，現場工人見狀報警處理，警方介入確認該物不含火藥，但恐嚇意味濃厚，循線追查之下，今午在萬華區查獲涉案陳姓男子到案，正釐清背後涉案動機。
萬華分局昨天下午1時獲報，中華路二段、484巷口的工地遭不明人士闖入，以磁鐵、雙面膠將貌似土製炸藥的異物沾黏在一具怪手上，旋即搭車逃離現場，現場工人當時正在午休吃便當，見狀嚇得報警處理。
轄區員警封鎖現場，通報消防局布置水線，並聯繫刑事警察局防爆小組到場支援，經X光機掃瞄，該異物無火藥，人工引爆、破壞後，現場情況解除。
現場工人透露，該處交通四通八達，正施建住宅建物，今年12月開工後，卻屢遭不明人士阻攔，第一次就來了3輛車，下來一堆人，自稱地方人士「二四」，每次都來干擾施工，「感覺是來討規費的」，雖提及「不是要為難工人」，但揚言「如果繼續施工我下次來就開槍！」一名工人說，「搞成這樣我在這工作都心驚膽顫！」
警方表示，經調閱監視器畫面及相關車籍資料，今午已循線在萬華區將年約30歲的陳姓犯嫌逮捕到案，全案將依恐嚇罪嫌將其送辦。
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