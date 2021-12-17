影／台中家具工廠倉庫大火 3人跳樓逃生送醫

台中消防局下午2點08分獲報，西屯區環中路三段一間工廠及倉庫大火，濃煙遮天，出動消防車10輛、救護車3輛、人員26名，報案人稱有3名員工失聯，消防局表示，3員工跳樓逃生，目前送醫治療，台中市消防局出動14輛消防車近百名警消正全力救火。

這場火警今天下午發生，環中路、市政南一路交叉口，屬於傢俱工廠，內部無人受困，屋內有泡綿等易燃物質，現場有刺鼻惡臭，鐵皮工廠屋頂因火勢快塌陷；火場鄰近台74線高架橋，影響現場交通，甚至在國道一號南屯交流道也看得見黑煙。