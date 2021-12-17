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接連兩天醫療暴力 亞東聲明絕不容忍

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導

近期亞東醫院連續兩天發生急診室醫療暴力，亞東醫院今表示，嚴厲譴責醫療暴力行為，決不寬貸暴力行為發生，會給予受傷護理師最大的支持與關懷，提供所需的協助。

本月15日晚間9時許，新北市亞東醫院一名護理師協助病人領藥單時，遭病人徒手攻擊歐打臀部，當時另名護理師見狀，欲前往阻攔也被病人波及，遭毆傷臉部。

緊接著16日凌晨4時，民眾因叫喚無反應被送往亞東醫院，在急診室清醒後情緒激動，出現攻擊行為，造成護理師受傷。

亞東醫院表示，攻擊事件發生後，亞東醫院立即向派出所報案，警方也迅速到場協助。正協調護理師由醫院法務專員陪同至警局完成筆錄，並依護理師需求提供後續法律與經濟協助。亞東醫院嚴厲譴責醫療暴力，表示決不寬貸暴力行為發生。

亞東醫院急診室連續兩天發生醫療暴力事件。記者曾伯愷／攝影
亞東醫院急診室連續兩天發生醫療暴力事件。記者曾伯愷／攝影

亞東醫院 護理師 醫療暴力

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