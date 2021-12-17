接連兩天醫療暴力 亞東聲明絕不容忍

近期亞東醫院連續兩天發生急診室醫療暴力，亞東醫院今表示，嚴厲譴責醫療暴力行為，決不寬貸暴力行為發生，會給予受傷護理師最大的支持與關懷，提供所需的協助。

本月15日晚間9時許，新北市亞東醫院一名護理師協助病人領藥單時，遭病人徒手攻擊歐打臀部，當時另名護理師見狀，欲前往阻攔也被病人波及，遭毆傷臉部。

緊接著16日凌晨4時，民眾因叫喚無反應被送往亞東醫院，在急診室清醒後情緒激動，出現攻擊行為，造成護理師受傷。