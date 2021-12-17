影／台中芋頭賊抓到了！ 1千斤芋頭賤賣3萬元

芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊，台中市大甲警分局祭出「護農專案」，鎖定毒品人口嚴男、繆男，昨持拘票至苗栗縣拘提到案，嚴嫌將竊得1千多台斤芋頭賤賣3萬元，全數花費殆盡，警詢後將嚴、繆依竊盜、贓物罪嫌函送。

大甲警分局近期接獲多處芋田遭盜採，經統計約5000台斤，市價約15萬元，警方即成立「護農專案」展開追查，警方逐一過濾比對路過車輛，發現有懸掛「已逾檢註銷」車牌的黑色自小客車行經可疑。

警方昨天下午4點多持搜索票到苗栗縣苑裡鎮，逮捕42歲嚴姓男子、54歲繆姓男子，據了解，嚴男與繆男都是毒品人口，由嚴男下手行竊、繆男將芋頭載送到彰化市場賤賣，兩人不法所得3萬多元。

警方在現場查扣犯案用香蕉刀一只、頭燈與逾檢註銷車牌，警詢後將嚴、謬嫌依竊盜、贓物罪嫌函送。