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影／台中芋頭賊抓到了！ 1千斤芋頭賤賣3萬元

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊，台中市大甲警分局祭出「護農專案」，鎖定毒品人口嚴男、繆男，昨持拘票至苗栗縣拘提到案，嚴嫌將竊得1千多台斤芋頭賤賣3萬元，全數花費殆盡，警詢後將嚴、繆依竊盜、贓物罪嫌函送。

大甲警分局近期接獲多處芋田遭盜採，經統計約5000台斤，市價約15萬元，警方即成立「護農專案」展開追查，警方逐一過濾比對路過車輛，發現有懸掛「已逾檢註銷」車牌的黑色自小客車行經可疑。

警方昨天下午4點多持搜索票到苗栗縣苑裡鎮，逮捕42歲嚴姓男子、54歲繆姓男子，據了解，嚴男與繆男都是毒品人口，由嚴男下手行竊、繆男將芋頭載送到彰化市場賤賣，兩人不法所得3萬多元。

警方在現場查扣犯案用香蕉刀一只、頭燈與逾檢註銷車牌，警詢後將嚴、謬嫌依竊盜、贓物罪嫌函送。

大甲警分局呼籲，近期是蔥與芋頭產季，警方持續執行「護農專案」，針對芋農最希望的清晨0點到4點進行田間巡邏勤務；多名芋農也加入守望相助隊，以行動守護自家農田，遏止竊案發生。呼籲民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。

芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊，台中市大甲警分局昨逮捕嚴男(圖者)、繆男函送法辦。圖／讀者提供
芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊，台中市大甲警分局昨逮捕嚴男(圖者)、繆男函送法辦。圖／讀者提供
芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊。圖／讀者提供
芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊。圖／讀者提供
芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊。圖／讀者提供
芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊。圖／讀者提供
芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊。圖／讀者提供
芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊。圖／讀者提供
芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊，台中市大甲警分局昨逮捕嚴男(圖者)、繆男函送法辦。圖／讀者提供
芋頭價格看俏，每斤上看7、80元，台中市大甲、大安區芋田近期頻遭竊，台中市大甲警分局昨逮捕嚴男(圖者)、繆男函送法辦。圖／讀者提供
警方在現場查扣犯案用香蕉刀一只、頭燈與逾檢註銷車牌。圖／讀者提供
警方在現場查扣犯案用香蕉刀一只、頭燈與逾檢註銷車牌。圖／讀者提供

竊盜 苗栗縣

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