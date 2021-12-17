快訊

侯友宜遭登報宣傳「反核四」 半版廣告出資人找到了

桃園防疫旅館群聚案7例改本土確診！今增15例境外

澎湖籍漁船暗夜失火 海巡摸黑滅火援救

中央社 / 澎湖縣17日電

澎湖籍「信海發」漁船昨晚在望安貓嶼海域作業時起火燃燒，所幸正在巡弋的巡防艇、屏東艦等及時撲滅，漁船由澎湖巡防艇拖返，陳姓船長等3人平安。

澎湖海巡隊今天發布新聞稿指出，海巡署第13巡防區指揮部昨天晚間6時許接獲「信海發」漁船船長家屬報案，該船於貓嶼附近海域起火燃燒，請求救援，立即出動百噸級PP10071巡防艇趕往救援，同時間適有屏東艦在七美西南海域巡弋同步趕往救援，海巡艇摸黑在海上尋找，順利將火勢撲滅，陳姓船長等3名船員平安。

由於「信」船部分艙間已燒毀，船上無動力及電力照明，陳姓船長簽署同意緊急拖帶切結書，由巡防艇在今天清晨拖返馬公港進行檢修，步研判疑似因機艙電線短路而引起火警，所幸海巡黑中及時救援，倖免於難，船長表達感謝。

海巡署 澎湖 屏東

延伸閱讀

台南民宅失火救出剛滿月女嬰與3名成人 6旬婦人昏迷

台南市出租套房半夜失火 承租戶倉皇逃生

新北三芝住宅火警 老翁煮食不慎引發廚房失火

中和高壓電塔半個月失火3次 居民怒批台電草菅人命

相關新聞

新北男持刀砍母不治 衛生局：定期追蹤個案

今上午新北中和南山路發生人倫悲劇，一名患思覺失調症的張男(42歲)，疑因不滿母親余女(68歲)阻止抽菸，竟持28公分料理...

影／男因感情慘遭菜刀砍出15公分傷 台中警速逮4嫌到案

台中施姓男子今日清晨5時許，於西屯區福上巷的騎樓下遭人砍傷，造成他頭部、左手臂及腹部受傷，初步調查，案發原因為施與其前女...

進站不掃QR Code 台鐵自家人在苗栗車站引爆肢體衝突

苗栗火車站11月下旬發生鐵路局局本部員工要進站搭車卻不配合掃QR Code的情事，結果與值班的李姓站務員發生肢體衝突，過...

流光鋼琴募資2543萬遲未出貨 負責人稱沒錢退款

超橘白公司近期在嘖嘖募資平台發起「Meteo流光學習鋼琴」專案，募資總額高達2543萬餘元，遭投訴遲未交貨。北市主任消保...

台中男深夜約女聊天突遭2男持刀砍傷 警全力追緝中

台中施姓男子今日清晨5時許，於西屯區福上巷的騎樓下遭人砍傷，造成施男頭部、左手臂及腹部受傷，警方獲報後立即啟動快打，但犯...

白牌車大湖載客收車資200元 遭罰10萬元加扣雙照

苗栗監理站稽查人員上午會同苗栗縣警局，在大湖地區針對白牌車執行攔檢，透過事前蒐集民眾檢舉大湖地區違規營業的車牌號碼，在全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。