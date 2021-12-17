連兩起急診室醫護遭攻擊 亞東醫院譴責暴力
亞東醫院15日晚間及16日清晨分別發生急診室醫護遭暴力攻擊事件，亞東醫院對此聲明表示，都已報警處理，院方除譴責暴力，也會予同仁支持與協助。
亞東醫院今天發聲明指出，15日晚間9時許，一名男子到急診室看診，護理師領藥單時，遭病人徒手攻擊毆打臀部，另一名護理師見狀欲阻攔也受波及，遭毆傷臉部。
另外，16日清晨近4時有民眾因被叫喚無反應，被送進急診室治療，但這名民眾清醒時情緒激動，出現攻擊行為，造成一名護理師受傷。
亞東醫院表示，事發後都向警方報案，警方也迅速到場協助；院方除嚴厲譴責暴力行為，目前正在協調受傷護理師時間，將由醫院法務專員陪同至警局完成筆錄程序，依護理師需要提供後續法律與經濟支持。
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