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新北男持刀砍母不治 衛生局：定期追蹤個案
今上午新北中和南山路發生人倫悲劇，一名患思覺失調症的張男(42歲)，疑因不滿母親余女(68歲)阻止抽菸，竟持28公分料理刀砍傷其母余女，姊姊張女(44歲)上前阻擋時也遭劃傷雙手手掌，經送往雙和醫院急救，其母於今上午11時許不治。衛生局表示，已派員關懷並提供資源協助。
衛生局說，張男為新北市追蹤關懷精神個案，自102年7月迄今，定期每3個月追蹤張男病況，最近訪視顯示張男與母親及妹妹同住，家庭關係緊密，穩定就醫接受藥物及針劑治療。張男最近一次回診為今年12月，原已排定12月下旬家訪，但未完成即發生憾事。
衛生局表示，目前張男已接受偵訊並送檢調，事件緣由待司法程序後釐清，針對此不幸事件，本府已派人員關懷案家並提供相關資源協助。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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